Дженифър Анистън разкри тайната на красотата си

В интервю за списание „InStyle” Дженифър Анистън разказва какво ѝ помага да остане красива и да поддържа здравето си на 54 години.

Според актрисата в това отношение много ѝ е помогнало да преосмисли значението на добрия и дълъг нощен сън. "Сънят е невероятен и красив. Когато бях млада, го подценявах ужасно много. Когато си млад, сънят не изглежда важен. Мислиш си, че ще спиш три или пет часа и с това ще изкараш деня прекрасно. А после изведнъж спираш да се чувстваш страхотно и заради това не можеш да си вършиш работата както трябва", признава актрисата.

