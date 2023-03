Дъщерята на Кърт Кобейн прахоса милионите на баща си за наркотици и алкохол

Легендарният музикант Кърт Кобейн, фронтмен на група "Нирвана", се самоуби през 1994 г., когато беше едва на 27 години. Клинично диагностициран в гимназията с депресия, той по-късно става пристрастен към алкохола и наркотиците.



„Кърт може да бъде много ентусиазиран, забавен и очарователен, а половин час по-късно ще седи в ъгъла и ще бъде напълно мрачен и необщителен“, каза веднъж продуцентът на албума на „Нирвана“ от 1991 г.

Известно е, че Кърт имаше връзка с Кортни Лав, от която има дъщеря Франсис Бийн. Подобно на Кърт, Кортни беше склонна към бурен живот и попечителството над Франсис беше присъдено на баба ѝ, Уенди О'Конър, и сестрата на Кърт, Кимбърли. Кортни дори получи ограничителна заповед срещу Франсис, докато е непълнолетна. Това решение се дължи най-вече на факта, че Кортни е използвала незаконни вещества, главно хероин, дори по време на бременността си. Момиченцето беше отнето от родителите си, когато беше само на две седмици, а майка ѝ официално загуби попечителството над нея, когато Франсис нямаше дори 13 години.

