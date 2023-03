Джони Деп пазарува антики за дома си в Лондон (ВИДЕО)

Джони Деп купи три китари, ваза с череп и статив, за да обзаведе новия си дом в Лондон, по време на изненадващо посещение в антикварен център в Линкълншър, Великобритания, предаде ДПА, цитирана от БТА.

59-годишният холивудски актьор, известен с ролите си в „Карибски пирати“ и „Фантастични животни“, пристигна в антикварния център „Хемсуел“ с хеликоптер и беше отведен на частна обиколка. 58-годишният собственик Робърт Милър сподели, че е дочул Деп да говори за покойния музикант Джеф Бек, докато тествал различни китари по време на посещението си. Бек, който почина на 78-годишна възраст през януари, издаде миналата година албум с Деп, озаглавен „18“, като двамата изнесоха заедно редица концерти.

„Той си купи много странни предмети - стол за бюро, три китари, комплекти за рисуване, стативи, няколко картини, плакати, просто цял набор от неща за декорация за имението си“, каза Милър. „Избрал е ваза с череп на нея, няколко китари – очевидно са били най-добри приятели с Джеф Бек, той седна и изсвири няколко парчета на една от китарите, мисля, че наистина само заради добрите стари времена, а след това реши да купи три от инструментите“, разказа собственикът.

Here’s Johnny Depp sitting in an antique chair… playing an antique guitar… in an antique shop



Happy Saturday 🥰 pic.twitter.com/1tdop8vLS4