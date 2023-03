Лана Дел Рей открехва завесата на личния си живот в новия си албум

Лана Дел Рей представи деветия си студиен албум "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd". С новия си проект от 16 песни певицата се стреми да разкаже за сърцевината на живота си: семейството, любовта, изкуството и мъдростта.

Ко-продуцирана от Лана, заедно с Майк Хермоса, Джак Антоноф, Дрю Ериксън, Зак Доус и Бенджи, колекцията "Ocean Blvd" има впечатляващи колаборации. Изпълнителката се събира отново с бившия си дуетен партньор Father John Misty, с Bleachers, известен още като дългогодишния ѝ продуцент, Джак Антоноф, и единствения по рода си музикант Джон Батист, който взима участие във фокус трака "Candy Necklace".

Една от основните теми в "Ocean Blvd" е приемането на несъвършенствата на нейния личен свят. Чрез семейната си история, провалените връзки и противоречивото си желание да бъде едновременно забелязана и потайна, Дел Рей се вглежда по-отблизо в себе си и същността си. Колекцията започва с вече издадената песен "The Grants" - размишление за загубата и скръбта, което тя представя с помощта на Melodye Perry, Pattie Howard и Shikena Jones. Песните "A&W" (обявена за "Най-доброто ново парче" от Pitchfork) и "Fingertips" описват двете страни на живота на изпълнителката.

В "A&W" тя пише от гледната точка на другата жена, позната фигура в нейната дискография - понякога олицетворение на самотата, а тук - символ на гнева. С "Fingertips" Лана навлиза в темата за майчинството и търси опора от семейството си - любимият ѝ баща, брат ѝ Чарли и сестра ѝ Керълайн. Под повърхността на парчето се усеща разбитото сърце на певицата, което се възстановява в заглавието "Sweet".

Дел Рей също поглежда и към музикалното си минало. В песни като "Candy Necklace" се долавя стила и усещането на дебюта ѝ "Born to Die" от 2012 г. и Ultraviolence, които ясно показаха, че нейният музикален път е различен от всички останали. В звуково отношение "Ocean Blvd" е поп от 70-те години и по-съвременна продукция на рап и денс музика, която само звездата може да направи. Албумът е с по-семпло звучене в сравнение с голяма част от творчеството ѝ като в повечето песни се разчита предимно на пианото. Музикантите Джон Батист и Риопи демонстрират изключителния си талант, докато Дел Рей може да се похвали с едни от най-добрите авторски песни в кариерата си.

Деветият студиен албум на Лана "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd" излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Анимато Мюзик и Universal Music Group.