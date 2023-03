Музей в Лондон изложи гигантски скелет на динозавър (СНИМКИ)

Скелет на едно от най-големите животни, обитавало някога Земята, е изложен в Природонаучния музей в Лондон, съобщиха АФП и Би Би Си.

Патаготитанът e живял преди около сто милиона години в Южна Америка. Динозавърът с дължина 37 метра от муцуната до опашката е тежал 60-70 тона.

Tremendous privilege tonight, courtesy of my friends at the @NHM_Global, to see the unveiling of the amazing Titanosaurus. pic.twitter.com/3Hf2mwJ9dw