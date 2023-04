Френският министър на социалната икономика се появи на корицата на Playboy (СНИМКИ)

Може ли позирането за "Плейбой" да бъде феминистки акт? Френска министърка смята, че е така, и защити решението си да се появи облечена на корицата на известното списание, предаде АФП.

40-годишна авторка на феминистки книги Марлене Скиапа не е чужда на споровете и неведнъж е разгневявала десните.

Но дори министър-председателят и левите критици смятат, че министърът на социалната икономика и асоциациите е направила грешка с последния си трик: позира за ‚Плейбой“, придружавайки 12-странично интервю, посветено на правата на жените и гейовете, както и на абортите.

France’s moronic government strikes again:



Marlène Schiappa, 🇫🇷 Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y