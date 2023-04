Търсят причините за смъртта на 18-м. кашалот на бреговете на Бали (ВИДЕО)

Кашалот, дълъг 18 метра, почина, след като бе изхвърлен на плаж на Бали, предаде АФП, като цитира представители на природозащитните служби на индонезийския остров, пише БТА.

Многотонният кит е намерен жив и е върнат във водата от властите и местните жители. Няколко часа по-късно обаче кашалотът се е появил на друг плаж, където е починал без видими наранявания. Предстои днес да му бъде направена аутопсия.

"Все още се опитваме да установим причината за смъртта. Искаме да получим научно обяснение, за да разберем дали става въпрос за замърсяване или пластмасови отпадъци", казаха властите.

VIDEO: Indonesian animal experts are preparing to conduct an autopsy on an 18-metre whale that died on a Bali beach.



"We are still investigating the cause of death. We want to get a scientific explanation of whether it was because of pollution or plastic," marine official says pic.twitter.com/TcQrbg6kRk