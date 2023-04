Осъдиха убийците на рапъра XXXTentacion на доживотен затвор

Трима мъже получиха в четвъртък доживотни присъди за убийството на рапъра Екстентасион през 2018 г., който бе застрелян пред магазин за мотоциклети в Южна Флорида, предаде АП.

28-годишният Майкъл Боутрайт, 26-годишният Дедрик Уилямс и 24-годишният Трейвън Нюсъм бяха осъдени миналия месец за убийство от първа степен и въоръжен грабеж. Прокурорите не са поискали смъртно наказание, така че доживотният затвор е единствената присъда, която окръжният съдия на окръг Брауърд Майкъл Юсан може да наложи.

Екс е само на 20 години, когато е застрелян през юни 2018 г. в магазин за мотоциклети в Южна Флорида, като според прокурорите става дума и за грабеж. Убийците са обвинени, че са застреляли рапъра, докато той е седял в превозното си средство, след което са избягали с чанта на Louis Vuitton и 50 000 долара в брой, принадлежала на Тентасион.

