Виктория Бекъм падна от падъл борд на рождения си ден (СНИМКИ)

Наскоро Виктория отпразнува 49-ия си рожден ден със забавна семейна вечеря и екзотична почивка. Семейство Бекъм и техни приятели заминаха за Маями, където тя опита да се закрепи на падълборд, пише vesti.bg.

Но докато нейната певческа и модна кариера се оказаха успешни, опитите на Виктория да се занимава с водни спортове не минаха много добре, тъй като Дейвид забавно я засне как се опитва, но не успява да се задържи на съоръжението.

