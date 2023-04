Принц Уилям прие поръчка по телефона за индийски ресторант (ВИДЕО)

Принц Уилям помогна на индийски ресторант по време на кралско посещение в четвъртък, като резервира маса за клиент, обадил се по телефона, предаде Ройтерс.

Наследникът на британския престол и съпругата му Кейт посетиха семейно заведение по време на визита в Бирмингам. Тогава той неочаквано прие обаждане от клиент, поискал да запази маса за двама души, пише БТА.

Prince William took an unsuspecting customer's booking over the phone while visiting an Indian street food restaurant in Birmingham with the Princess of Wales. Warning: video contains flash photography. Read more: https://t.co/KhndtTvW3n pic.twitter.com/ylIURDqpFX

"На чие име? да е резервацията", попитал принцът, приключвайки разговора, но без да разкрива своята самоличност. "Ще се видим в 14:15".

По-късно от офиса на Уилям написаха в Tуитър: "Надяваме се, че сме казали на този клиент да дойде на правилното място...!"

Освен че приел резервацията, престолонаследникът и съпругата му помогнали за приготвянето на ястия в кухнята на ресторанта. След това продължили посещението си в града с игра на дартс в бар, допълва Ройтерс.

On a visit to Birmingham, Prince William has admitted he's 'never been brave enough' to go to a Villa pub to watch a football game.



Warning: this video has some flashing imageshttps://t.co/8xyWy2d9Fw pic.twitter.com/Emx5fr9td8