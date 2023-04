Хари Потър стана татко за първи път (СНИМКА)

Даниел Радклиф, станал световно известен с ролята си на Хари Потър, стана татко за първи път - дългогодишната му партньорка Ерин Дарк го дари с дете, чийто пол все още пазят в тайна, разкрива "MailOnline".

33-годишният актьор, който има връзка с 38-годишната американска актриса от повече от десетилетие, изведе бебето на разходка в количка из в Ню Йорк в понеделник, а Ерин вървеше плътно зад него. Съдейки от цвета на количката, който е син, може би си имат момченце, пише dir.bg.

EXCLUSIVE: Daniel Radcliffe becomes a dad! Actor welcomes first child with long-term partner Erin Darke as the family go for a stroll in New York

