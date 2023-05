Шест скелета, погребани в пещера на Канарските острови, озадачиха археолозите (ВИДЕО)

Испански археолози се опитват да разплетат мистерия на няколко века, след като в пещера на Гран Канария бяха открити шест скелета, предаде Ройтерс. Според учените костите са на млади мъже, които са били погребани с вързани ръце, поставени с лице към земята, а гробовете са покрити с огромни камъни.

Откритието е направено по време на разкопки в крайбрежна пещера на втория най-населен остров на архипелага. Погребалното място е трудно достъпно дори за опитни пещерняци, твърдят археолозите.

Според учените скелетите датират от преди испанската инвазия в района през 15-и век. „Тези хора не са погребани по обичайния начин. Това ни кара да предположим, че тези погребения имат силно символичен характер”, твърди главният археолог на разкопките Вероника Алберто.

По думите ѝ върху младите мъже е приложена сила, за да бъдат положени с лице към каменната повърхност, след което върху тях са хвърляни камъните, с които са покрити телата. Сега археолозите очакват резултатите от въглеродното датиране на костите, за да могат да определят с точност момента, в който са били погребани мъжете.

Archaeologists on Spain's Gran Canaria island are puzzled: who were the six young men whose skeletons were found face-down, hands tied and covered with stones in a cliff-side cave? https://t.co/bjyw8SVFUG pic.twitter.com/AgxWcBJqLr