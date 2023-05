Алла Пугачова се завърна в Русия и разбуни духовете (СНИМКИ+ВИДЕО)

Руската естрадна звезда Алла Пугачова за кратко се завърна в Москва и след дни бързо отлетя обратно за Израел, където се премести да живее със семейството си след началото на руската инвазия в Украйна, съобщава в. Сега.

Певицата пристигна в страната специално за погребението на своя близък приятел, стилиста Валентин Юдашкин, който почина на 2 май ненавършил 60. Моделиерът от 2016 г. се бореше с онкологично заболяване на бъбреците. Примадоната сподели, цитирана от lenta.ru, че той ѝ е гостувал преди няколко седмици в Израел, макар и много болен, и тя за нищо на света не би пропуснала да го изпрати в последния му земен път. Пугачова долетя в Москва заедно с възрастната майка на Юдашкин, която отдавна също живее в Обетованата земя.

Асистентката на певицата – Елена Чупракова, е потвърдила пред РБК, че тя си е заминала. „Тя вече си замина, а вие още не можете да се успокоите. Не можете да живеете без Пугачова!“, обръща се помощницата ѝ към критикарите на звездата.

Алла Пугачова за кратко бе в родината си и през август. След като съпругът ѝ, шоуменът Максим Галкин, бе обявен за „чужд агент“, певицата застана на негова страна, заявявайки, че той е честен човек и патриот, и в знак на солидарност поиска от руското Външно министерство и тя да бъде включена в регистъра на чуждестранните шпиони. На критиците си Кралицата на естрадата чрез социалните мрежи каза, че са „били крепостни, а сега са роби“ и скоро след това напусна страната, изразявайки недвусмислено несъгласие с политиката на Кремъл.

През октомври 2022 г. Пугачова потвърди, че се намира в Израел, а през ноември подаде заявка за закриване на последната ѝ работеща компания в Русия.

Сегашната визита на певицата за прощалната церемония с Юдашкин се превърна едва ли не в най-обсъжданото събитие през последните дни в Русия. В руските медии се завъртяха слухове за това продаден ли е или не замъкът на семейството в Подмосковието, коментираше се частният самолет, с който Алла Борисовна е долетяла, нарекоха лицето ѝ „мъртво“ след безбройните пластични операции, а походката ѝ – тежка и болезнена. Не бе пощадена и шапката на Примадоната, определена като „прекалено претенциозна“ за траурна процесия, а някои журналисти не пропуснаха да напишат, че певицата е била посрещната хладно от местните знаменитости и някои от тях дори я избягвали.

Хорът на критиците на Пугачова веднага намери повод да избухне отново. Телевизионният водещ Владимир Соловьов, обсъждайки пристигането на певицата, не спести грубости. „Не разбирам защо пуснаха Пугачова обратно. Какво е това все пак? Възможно ли е всичко това? Можеш да разнасяш за страната си каквото ти хрумне, можеш да избълваш какво ли не, а след това ти е позволено да се върнеш? Давайте сега, покажете я и по телевизора, дайте ѝ да направи концерт. Паднете ѝ в крачетата, посрещнете я с цветя. Нали ви ощастливи: майката хранителка се върна!“, гневи се Соловьов.

Актрисата Яна Поплавская също написа в социалните мрежи: „Умишлено мълчах и чаках реакцията на обществото. Имам само един коментар за тази случка. Сложете вашата "примадона" в къса пола на табуретка на Червения площад. Наредете се на опашка и я целувайте отзад с думите "Радвам се да те видя!" И да се излъчва пряко по телевизията! Но да се строят всичките ѝ обожатели, та цялата страна да види тази колона…“. Обидните излияния за певицата набързо събраха над 3700 харесвания, но и множество несъгласия в коментарите.

The Famous Russian singer Alla Pugacheva, who openly opposes the war in Ukraine, flew to Russia to say goodbye to her close friend Valentin Yudashkin, who died at the beginning of May at the age of 59.



The press secretary of the planet’s main terrorist, Peskov, was also present.… pic.twitter.com/G3ua1uop2U