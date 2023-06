Котка във Великобритания навърши 32 години (СНИМКИ)

Котка във Великобритания, която отпразнува 32-ия си рожден ден, може да е най-старата жива котка в света, съобщи ЮПИ.

71-годишната Лила Брисет от Норич, Англия, каза, че нейната котка Роузи е родена на 1 юни 1991 г. и е отбелязала своя 32-и рожден ден вчера с торта от сьомга.

„Тя вече изгълта половината от тортата – очаквам да се събуди на обяд и да изяде останалото“, каза Брисет за в. „Норич ивнинг нюз“.

Брисет осиновява Роузи, когато тя е още малко коте. По думите ѝ, котката е била на ветеринар само два пъти в живота си – веднъж, за да бъде стерилизирана през 1991 г., и втори път, преди около пет години, заради киста.

