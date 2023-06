Бой Джордж: Все още искам да стряскам хората

Повече от 40 години години след като се появи на музикалната сцена Бой Джордж, фронтмен на групата „Кълчър клъб“, казва в интервю за Ройтерс, че все още иска „да стряска леко хората“, предава БТА.

Певецът и автор на песни се прочу в началото на 80-те години на миналия век с характерния си глас и андрогинния си вид, когато групата му оглави класациите с песни като „Do You Really Want to Hurt Me?“ и „Karma Chameleon“.

„Когато за първи път стъпих на сцената, имаше абсолютен ужас от външния ми вид и от факта, че наистина изглеждах женствен“, спомня си 61-годишният Джордж, чието истинско име е Джордж О'Дауд.

Често се сблъсквам с хора, които казват: „Когато за пръв път те видях по телевизията, помислих, че си момиче“ и че са имали спорове в училище заради външния му вид. „Но по някакъв начин аз точно това исках“, казва днес Джордж и добавя: „Исках хората да се разстроят, исках да бъдат леко уплашени - и все още искам това в известен смисъл!“

„Кълчър клъб“ се сформира през 1981 г., но се разпада пет години по-късно. Смесвайки поп, соул, британска нова вълна и реге, групата се смята за една от най-влиятелните през 80-те години.

В годините след това Джордж, който се бори с наркотиците и е имал сблъсъци със закона, се радва на успешна солова кариера.

Сега му предстои да тръгне отново на турне с двама от членовете на групата си - откривайки концертите на ветерана Род Стюарт във Великобритания. След това през юли започва турнето му „The Letting It Go Show“ в САЩ, където „Кълчър клъб“ има верни фенове.

„Аз съм циничен британец, затова отивам в Америка и там ми е позволено да бъда страхотен, което ми харесва, не ми се налага да се извинявам за това кой съм в Америка. Там всичко е подчинено на девиза „Наслаждавай се“ и аз мисля, че това е добър съвет“, споделя той преди турнето.