Шон Пен си хвана ново гадже - 20 г. по-млада украинка (СНИМКИ)

Холивудската звезда Шон Пен, който бе една от първите знаменитости, посетили Украйна още в началото на войната, е открил любовта в лицето на красивата украинка Олга Коротяева. Припомняме, че Шон Пен замина за Украйна още в първите дни на руската инвазия, за да заснеме документален филм за случващото се там. Филмът беше излъчен за пръв път на Берлинале през февруари.

Актьорът и режисьор е един от най-върлите противници сред известните на кремълския режим, като той се застъпва твърдо от години за украинския президент Володимир Зеленски.

A moving evening attending a screening of the documentary 'Superpower' directed by Sean Penn & Aaron Kaufman, shedding light on the war in Ukraine and the unwavering bravery of 🇺🇦President Zelenskyy. Huge applause to @JayRosenzweig, the Executive Producer behind this important… pic.twitter.com/PsL7sm3KNX