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Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито!

30 Юни, 2023 07:36, обновена 29 Юни, 2026 15:52 24 093 13

  • имен ден-
  • апостол-
  • празник

Празнуват хората с имената Апостол и Апостолка

Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 30 юни Православната църква чества Събора на светите славни и всехвални дванадесет апостоли. Това е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, т.е. пратеници.

Имен ден празнуват хората с имената Апостол и Апостолка, пише vesti.bg.

Събор на светите славни и всехвали дванадесет апостоли е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, т.е. пратеници.

Те са Симон Петър, Андрей Първозвани, Иаков Заведеев, Иоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковов, Симон Зилот, Матий (Матия) - на мястото на Иуда Искариот.

Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор.

Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28).

Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

В богослужебните книги този ден се нарича "Събор на дванадесетте", защото това число на апостолите е първоначално и Христово.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иуда, казвате, а?

    25 3 Отговор
    Що за Юди сте вие, та сте предали родния си език? Как може да не знаете, че в българския език двугласието “иу” се изписва с буквата Ю??? А сте журналисти! Това се учи в първи клас!

    Коментиран от #2, #7

    08:34 30.06.2023

  • 2 по-лошото е

    18 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иуда, казвате, а?":

    че не им пука колко са неграмотни!!!

    09:49 30.06.2023

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    6 1 Отговор
    А кво къв празни до сега съм срещал само един път човек с такова смешно име .

    07:55 30.06.2024

  • 5 Гост666

    5 10 Отговор
    Да си го празнуват не празнувам църковно Религиозни празници ,имени дни , Бъдни вечер Коледа и други пободни измишльотини. 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟💀💀💀💀💀

    Коментиран от #8

    07:56 30.06.2024

  • 6 💨💨💨💨💨💨

    4 2 Отговор
    А честито на печелившите урааааааа

    07:57 30.06.2024

  • 7 редник

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Иуда, казвате, а?":

    /...двугласието “иу” се изписва с буквата Ю/

    Поне десетна пъти съм питал - кога в сайта ще се назначи опитен редактор?...

    Тъжното е, че във визтката на авторката пише:...магистър по „Славянски филологии“ в СУ "Св. Климент Охридски"...

    Коментиран от #11

    10:00 30.06.2024

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз съм Друг

    6 0 Отговор
    Най-големите моралисти са онези, които не са харесвани! Така могат да оправдаят насилието над жени и склоняването към секс, което упражняват.

    07:00 30.06.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ......

    5 0 Отговор
    Ехоооо неграмотни драскачи от сайта купете си буквар и научете българската азбука,има в нея и букви Й и Ю ...Йоан и Юда и Яков се изричат и пишат имената на тези апостоли.Срамно е да си неграмотен в днешно време.

    Коментиран от #13

    10:30 30.06.2025

  • 13 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "......":

    Яков (или Иаков, изписвано в синодалния превод на Библията)....

    14:48 30.06.2025