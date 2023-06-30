Кой има имен ден днес, 30 юни 2026 г. Честито!

На 30 юни Православната църква чества Събора на светите славни и всехвални дванадесет апостоли. Това е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, т.е. пратеници.

Имен ден празнуват хората с имената Апостол и Апостолка, пише vesti.bg.

Събор на светите славни и всехвали дванадесет апостоли е празник за обща прослава на Христовите благовестители, наречени апостоли, т.е. пратеници.

Те са Симон Петър, Андрей Първозвани, Иаков Заведеев, Иоан Богослов, Филип, Вартоломей, Тома, Матей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковов, Симон Зилот, Матий (Матия) - на мястото на Иуда Искариот.

Към тях се причислява и апостол Павел, затова този ден се казва още Павловден.

Като празнува паметта на всеки един от дванадесетте апостоли отделно, Църквата еднакво благоговее и пред целия техен събор.

Защото Свещеното Писание и Преданието, като възхваляват трудовете и мъченическата смърт отделно на всекиго от дванадесетте апостоли, прославят ги всички заедно и равночестно. По думите на Св. Писание всички те са приятели Божии (Йоан 15:14), и когато Син Човечески седне на престола на славата Си, те всички ще седнат на дванадесет престола, за да съдят дванадесетте Израилеви колена (Мат. 19:28).

Светото Предание нарича всички дванадесет апостоли славни и всехвални.

В богослужебните книги този ден се нарича "Събор на дванадесетте", защото това число на апостолите е първоначално и Христово.