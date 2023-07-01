Кой има имен ден днес, 1 юли 2026 г. Честито!

Църквата почита паметта на братята лечители от Рим Свети безсребърници Козма и Дамян.

Те имали благодат да лекуват по чудесен начин. Даром лекували, като искали от излекуваните да повярват в Христа.

Търпели мъчения в тъмница и на съд, но като невинни, били освободени. Един лекар, някогашен техен учител, от завист измамнически ги завел на една планина, за да търсят билки и там с камъни ги убил в 284 година.

Традиции и обреди



Народен празник на всички лечители, врачки, баячки и билкари. На този ден жените не работят нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни.



Единственото, което могат да правят, е да месят хляб и да го раздават за здраве.



Вечерта срещу празника болни, слепи и недъгави хора отиват да преспят в църквата или в параклиса, посветен на светците, а на сутринта се измиват на аязмото. Често се правят курбани.



На този ден имен ден празнуват: Козма, Кyзман, Дамян, Красимир, Красимирa, Красинa