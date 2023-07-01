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Кой има имен ден днес, 1 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 1 юли 2026 г. Честито!

1 Юли, 2023 05:00, обновена 30 Юни, 2026 16:41 20 360 7

  • имен ден-
  • празник-
  • църква

Църквата почита паметта на братята лечители от Рим Свети безсребърници Козма и Дамян

Кой има имен ден днес, 1 юли 2026 г. Честито! - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Църквата почита паметта на братята лечители от Рим Свети безсребърници Козма и Дамян.

Те имали благодат да лекуват по чудесен начин. Даром лекували, като искали от излекуваните да повярват в Христа.

Търпели мъчения в тъмница и на съд, но като невинни, били освободени. Един лекар, някогашен техен учител, от завист измамнически ги завел на една планина, за да търсят билки и там с камъни ги убил в 284 година.

Традиции и обреди

Народен празник на всички лечители, врачки, баячки и билкари. На този ден жените не работят нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни.

Единственото, което могат да правят, е да месят хляб и да го раздават за здраве.

Вечерта срещу празника болни, слепи и недъгави хора отиват да преспят в църквата или в параклиса, посветен на светците, а на сутринта се измиват на аязмото. Често се правят курбани.

На този ден имен ден празнуват: Козма, Кyзман, Дамян, Красимир, Красимирa, Красинa


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авицена

    15 5 Отговор
    Братята лечители, са нямали договор със здравната каса, лекували са хората безплатно и са подривали бизнеса на търговските дружества и фармацевтичните компании. Затова и са получили заслужено наказание.

    06:52 01.07.2023

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 2 Отговор
    Днес имам празник. Добри хора, няма ли да ми честити те.Сега меся влашки кравайчета, ще ми дойдат на гости, бай Амет чобанина и Мюмюн козаря, Стамат магаренцето, Иван нересчето, Данчо пръченцето, Стоян папурчето и 40-римляни от Лом, там на дувара..

    07:23 01.07.2025

  • 3 Вярващ

    2 0 Отговор
    “Вярвай в един Бог…”
    И в 40000 светии…?

    08:58 01.07.2025

  • 4 редник

    8 0 Отговор
    Mанастирът "Св.св. Козма и Дамян" e близо до с. Гигинци, но около 60 км от София. Пътят е добър, след Перник вдясно, отбивката за Батановци, има изравнено място за паркиране на 30-40 коли, има и хранилка със скара на дървени въглища, което е добре, защото от чистия въздух и от обиколката на манастира се огладнява. Има и магазинче - продават няколко вида мед, сладка с билки и биволско кисело мляко.

    Коментиран от #7

    10:35 01.07.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 тиквенсониада

    2 0 Отговор
    А кога е празника на Братята БЕЗСРАМНИЦИ - Бойко и Делян ?

    18:40 01.07.2025

  • 7 Али

    0 4 Отговор

    До коментар #4 от "редник":

    Биволско казваш, а и мед ??????
    Ако не са ментета си режа манивелата!

    21:47 01.07.2025