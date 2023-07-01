Кой има имен ден днес, 1 юли 2026 г. Честито!

Църквата почита паметта на братята лечители от Рим Свети безсребърници Козма и Дамян.
Те имали благодат да лекуват по чудесен начин. Даром лекували, като искали от излекуваните да повярват в Христа.
Търпели мъчения в тъмница и на съд, но като невинни, били освободени. Един лекар, някогашен техен учител, от завист измамнически ги завел на една планина, за да търсят билки и там с камъни ги убил в 284 година.
Традиции и обреди
Народен празник на всички лечители, врачки, баячки и билкари. На този ден жените не работят нищо, за да не се разболее човек от семейството или домашните животни.
Единственото, което могат да правят, е да месят хляб и да го раздават за здраве.
Вечерта срещу празника болни, слепи и недъгави хора отиват да преспят в църквата или в параклиса, посветен на светците, а на сутринта се измиват на аязмото. Често се правят курбани.
На този ден имен ден празнуват: Козма, Кyзман, Дамян, Красимир, Красимирa, Красинa
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Авицена
06:52 01.07.2023
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
07:23 01.07.2025
3 Вярващ
И в 40000 светии…?
08:58 01.07.2025
4 редник
Коментиран от #7
10:35 01.07.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 тиквенсониада
18:40 01.07.2025
7 Али
До коментар #4 от "редник":Биволско казваш, а и мед ??????
Ако не са ментета си режа манивелата!
21:47 01.07.2025