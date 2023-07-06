Новини
Любопитно »
Кой има имен ден днес, 6 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 6 юли 2026 г. Честито!

6 Юли, 2023 08:20, обновена 5 Юли, 2026 17:47 23 893 16

  • имен ден-
  • валентин

Празнуват Валентин и Валентина

Кой има имен ден днес, 6 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес Православната църква почита паметта на Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски.

Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След смъртта на своя учител той се оттеглил в една пустинна планина.

Заради духовното му съвършенство Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви.

Преп. Сисой починал в дълбока старост през 429 г. Преди смъртта лицето му засияло като слънце, а когато издъхнал, килията му се изпълнила с чудно благоухание.

На 6 юли имен ден всяка година празнуват:

мъже с имена Валентин и Вальо.

жени с имена Валентина и Валя.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!

    8 6 Отговор
    Да са живи и здрави всички с името Висок! :)))

    08:26 06.07.2023

  • 2 препис

    2 6 Отговор
    Кой има имен ден днес? Баба ми. Да са живи и здрави с името Дълбок!

    09:39 06.07.2023

  • 3 Вальо

    21 5 Отговор
    Нещо сте се объркали, Валентин и Валентина имат имен ден на 10 февруари, а не днес!!!

    Коментиран от #6, #12

    09:47 06.07.2023

  • 4 Жили

    5 7 Отговор
    Гнус е почитта към мъртвите с тия изтичаща от тях мира и излизащи благоухания. Христос казва Йоан 6:63: "Духът е онова което дава живот: плътта нищо не ползува: думите които аз ви говоря дух са и живот са."

    07:34 06.07.2024

  • 5 Гост666

    9 2 Отговор
    То от тези празнувания няма време за работа. И не вярвам на приказки за такива личности . Най обикновени хора са били .после някой с килимявка решил да прави на светци.

    Коментиран от #10

    07:39 06.07.2024

  • 6 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Вальо":

    Всяко име има по 2 именни дни в годината!!!

    Коментиран от #7

    08:15 06.07.2024

  • 7 Бай Ху (By Who)

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":

    Така е господин Виждащ, като сме безделници да не сме без празници.

    10:05 06.07.2024

  • 8 Купонджия

    6 5 Отговор
    Под празник разбирам да става купона. Да пиеш и да ти е кеф без особен повод. А не да развяваш знамена пред някакви паметници, че било 3ти март, съединение и т.н.

    Коментиран от #9

    10:56 06.07.2024

  • 9 коментар

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Купонджия":

    Заради това те уважавам

    18:48 06.07.2024

  • 10 Гост по нежелание

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Гост666":

    Ако тръгнем да ти разправям аз какъв съм гост нема да поверваш със сигурност.

    18:50 06.07.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тогава

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вальо":

    е католическият празник. Днес е православният.

    08:40 06.07.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пешо Кюстендилецо

    0 0 Отговор
    Ехеее, днеска сме у Вальо Гирчевскио на скара! Че се унищожиме!

    12:51 06.07.2025