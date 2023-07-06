Кой има имен ден днес, 6 юли 2026 г. Честито!

Днес Православната църква почита паметта на Преп. Сисой Велики. Св. свщмчк Валентин, презвитер Римски.
Сисой бил ученик на св. Антоний Велики, който го въвел в строг монашески живот. След смъртта на своя учител той се оттеглил в една пустинна планина.
Заради духовното му съвършенство Бог го надарил с благодатна сила да изцерява болни, да изгонва нечисти духове и да възкресява мъртви.
Преп. Сисой починал в дълбока старост през 429 г. Преди смъртта лицето му засияло като слънце, а когато издъхнал, килията му се изпълнила с чудно благоухание.
На 6 юли имен ден всяка година празнуват:
мъже с имена Валентин и Вальо.
жени с имена Валентина и Валя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 !!!
08:26 06.07.2023
2 препис
09:39 06.07.2023
3 Вальо
Коментиран от #6, #12
09:47 06.07.2023
4 Жили
07:34 06.07.2024
5 Гост666
Коментиран от #10
07:39 06.07.2024
6 ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ
До коментар #3 от "Вальо":Всяко име има по 2 именни дни в годината!!!
Коментиран от #7
08:15 06.07.2024
7 Бай Ху (By Who)
До коментар #6 от "ДЪЛБОКО ВИЖДАЩ":Така е господин Виждащ, като сме безделници да не сме без празници.
10:05 06.07.2024
8 Купонджия
Коментиран от #9
10:56 06.07.2024
9 коментар
До коментар #8 от "Купонджия":Заради това те уважавам
18:48 06.07.2024
10 Гост по нежелание
До коментар #5 от "Гост666":Ако тръгнем да ти разправям аз какъв съм гост нема да поверваш със сигурност.
18:50 06.07.2024
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тогава
До коментар #3 от "Вальо":е католическият празник. Днес е православният.
08:40 06.07.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пешо Кюстендилецо
12:51 06.07.2025