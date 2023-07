Травис Скот ще изнасе концерт на пирамидите в Гиза

Травис Скот обяви специално изпълнение на пирамидите в Гиза в Египет.

32-годишната хип-хоп звезда ще изпълни за първи път на живо песни от горещо очаквания си четвърти студиен албум “Utopia” в историческата забележителност, която е едно от седемте чудеса на древния свят, на 28 юли.

The layout of Travis Scott's Pyramids of Giza show pic.twitter.com/z6Z2KZpZwa