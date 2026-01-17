Фандъкова: Кризата с боклука е ангажимент на кмета, трябваше да я избегне

Едни нямат доверие на хартията, други – на машината. От ГЕРБ винаги сме подкрепяли правото на избор на хората да гласуват, с което предпочитат – или с хартия, или с машина. По-важен е контролът. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.

„Партиите имат голяма отговорност за този контрол, защото всяка партия изпраща в секционните избирателни комисии своите представители. И тя носи отговорност за хората, които изпраща, за тяхното обучение, за тяхната подготовка и, разбира се, за тяхната коректност”, каза Фандъкова.

Тя допълни, че от ГЕРБ подкрепят предложението на ПП за сканиращите устройства.

„ПП-ДБ също имат представители и в ЦИК, и в секционните комисии. Не ми се ще да вярвам, че нямат доверие на собствените си хора”, заяви Фандъкова.

Тя коментира, че за по-малко от 1 година правителството на Росен Желязков е изпълнило основните заложени приоритети, сред които влизането на България в еврозоната. „Много важен резултат беше спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. Защото това са над 5 милиарда лева, които се инвестират в икономиката и в гражданите”, каза Фандъкова.

Каква ще е управленската конфигурация след изборите, ще решават гласоподавателите. „Едно е ясно, поне за мен: в тази политическа криза и в тази геополитическа среда пълни мнозинства едва ли биха могли да са възможни. И така, със сигурност ще се говори за коалиции”, каза Фандъкова.

Като бивш кмет на София, тя коментира и проблемите с боклука.

„Тази криза трябваше да се избегне. Това е ангажимент на кмета. Тази криза беше създадена от кмета и неговия екип по две причини. Първо имаше изключително забавяне. Екипът на кмета имаше две години да подготви процедурите, да ги обяви на време, а те ги изпратиха в Агенцията за обществени поръчки само няколко дни преди да изтекат договорите с „мафията“ – казвам го в кавички, защото само за мафия се говори. Кога се говори за мафията? Когато вече кризата започна. Когато се видя, че няма време. Господин Терзиев удължи договорите с тази „мафия“, тъй като аз бях оставила такава възможност”, каза Фандъкова. „Борбата с мафия се води с ясни процедури и алтернатива”, допълни тя. Според нея в момента е върнат монополът на една от фирмите.