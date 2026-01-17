Новини
България »
Фандъкова: Кризата с боклука е ангажимент на кмета, трябваше да я избегне

17 Януари, 2026 20:32, обновена 17 Януари, 2026 19:37

  • йорданка фандъкова-
  • герб-
  • политика

Партията подкрепя правото на хората да избират дали да гласуват на хартия, или с машини, заяви бившият кмет на София

Фандъкова: Кризата с боклука е ангажимент на кмета, трябваше да я избегне - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Едни нямат доверие на хартията, други – на машината. От ГЕРБ винаги сме подкрепяли правото на избор на хората да гласуват, с което предпочитат – или с хартия, или с машина. По-важен е контролът. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.

„Партиите имат голяма отговорност за този контрол, защото всяка партия изпраща в секционните избирателни комисии своите представители. И тя носи отговорност за хората, които изпраща, за тяхното обучение, за тяхната подготовка и, разбира се, за тяхната коректност”, каза Фандъкова.

Тя допълни, че от ГЕРБ подкрепят предложението на ПП за сканиращите устройства.

„ПП-ДБ също имат представители и в ЦИК, и в секционните комисии. Не ми се ще да вярвам, че нямат доверие на собствените си хора”, заяви Фандъкова.

Тя коментира, че за по-малко от 1 година правителството на Росен Желязков е изпълнило основните заложени приоритети, сред които влизането на България в еврозоната. „Много важен резултат беше спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. Защото това са над 5 милиарда лева, които се инвестират в икономиката и в гражданите”, каза Фандъкова.

Каква ще е управленската конфигурация след изборите, ще решават гласоподавателите. „Едно е ясно, поне за мен: в тази политическа криза и в тази геополитическа среда пълни мнозинства едва ли биха могли да са възможни. И така, със сигурност ще се говори за коалиции”, каза Фандъкова.

Като бивш кмет на София, тя коментира и проблемите с боклука.

„Тази криза трябваше да се избегне. Това е ангажимент на кмета. Тази криза беше създадена от кмета и неговия екип по две причини. Първо имаше изключително забавяне. Екипът на кмета имаше две години да подготви процедурите, да ги обяви на време, а те ги изпратиха в Агенцията за обществени поръчки само няколко дни преди да изтекат договорите с „мафията“ – казвам го в кавички, защото само за мафия се говори. Кога се говори за мафията? Когато вече кризата започна. Когато се видя, че няма време. Господин Терзиев удължи договорите с тази „мафия“, тъй като аз бях оставила такава възможност”, каза Фандъкова. „Борбата с мафия се води с ясни процедури и алтернатива”, допълни тя. Според нея в момента е върнат монополът на една от фирмите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    12 21 Отговор
    Колкото и да ми беше неприятна Фандъкова,Терзев се оказа най-нека,дър,ният кмет в историята на София

    Коментиран от #13

    19:39 17.01.2026

  • 2 Ходи да го научиш

    24 7 Отговор
    Как да краде от софиянци , само това си можеш.

    19:40 17.01.2026

  • 3 хе хе

    10 13 Отговор
    Млдите неумни сами си счупиха държавата. А сега реват. Нека реват.

    19:40 17.01.2026

  • 4 Иван Попов

    14 8 Отговор
    Толкова мръсна София никога не е била.Улиците в кварталите са пълен леш

    Коментиран от #6

    19:41 17.01.2026

  • 6 Васил съм

    7 7 Отговор

    До коментар #4 от "Иван Попов":

    Това е защоти ние младите и умните знаем и можем. Мильони сме направили. Сега милярди ще ги направим.

    19:43 17.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    15 1 Отговор
    А КОГА ВСИЧКИ ЩЕ ВЛЕЗЕТЕ В ЗАТВОРА?

    19:49 17.01.2026

  • 8 дядото

    11 3 Отговор
    да я избегне и да продължи да пълни гушите на мафията и герб със стотици милиони.каквото успяхте - взели,време е да "слизате от каруцата"

    19:49 17.01.2026

  • 9 Град Симитли

    13 5 Отговор
    Боко Тиквата предизвика 2 пъти криза с боклука и то не за отделни райони, а за целия град, Юрдано!
    ... Всъщност 3 пъти--когато, като главен секретар не осигури път за камионите през блокадата на Суходол!

    19:52 17.01.2026

  • 10 Нагла ,

    15 3 Отговор
    по - нагла , най - нагла ! "Детето на активни борци против капитализма" и за пари и с Дявола ортак ! С Мутрьо загърбиха милиарди с пошли далавери и мушенгии от парите за българските граждани и държавата ни от ЕС ! И сега забулена с имунитет , както цялата шайка ! А с жълтите павета , тая се изтакова и върху София , и върху софиянци , и върху всички нейни гости от страната и чужбина ! Безсрамие и наглост !
    И

    19:56 17.01.2026

  • 11 крадливата кучка

    7 4 Отговор
    хранила таки, вълка и бом

    19:57 17.01.2026

  • 12 Даниел Немитов

    7 3 Отговор
    Точно белчинската гербава калинка, дето съсипа София с бетон и колчета, е по-добре да не се обажда! А-а-а да, и да не забравя - тя въведе практиката "ремонт на ремонта" за да пълни гушите на "нашите хора"! А Терзиев не ще да играе тая долна игра - те това му е "греха".

    19:59 17.01.2026

  • 13 Да да да

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Красимир, ти да те си падаш по Фандъкова ?

    20:00 17.01.2026

  • 15 Комунист

    10 3 Отговор
    Мафията ГЕРБ заложи тези капани на кмета Терзиев.
    Когато тази структура бъде унищожена, а лидерите и отидат в затвора, всичко ще се оправи.

    20:03 17.01.2026

  • 16 Злата

    5 3 Отговор
    орисница на София , откакто един пожарникар я направи депутат , си овапца косата червена , като тези , които преди години са ги горили на клада ! Подхожда ѝ цвета на косата !

    20:04 17.01.2026

  • 17 Налудник

    3 2 Отговор
    „...правото на избор на хората да гласуват, с което предпочитат – или с хартия, или с машина. По-важен е контролът.“
    -----
    Абсолютно. Няма значение кой как гласува, важно е КОЙ брои (контролира). Тя, Данчето си го казва, но малко хора я чуват.

    20:07 17.01.2026

  • 18 преминаващ

    3 2 Отговор
    Това предизборно плюене ли е или обикновено?

    20:09 17.01.2026

  • 19 Опа

    3 1 Отговор
    Васил Терзиев да се обади на братя Бобокови да дойдат и да извозят боклука и да го заровят в българските земи, както правеха с италианския боклук.

    Коментиран от #29

    20:11 17.01.2026

  • 20 Хаха

    3 6 Отговор
    На Терзиев новия прякор е Васко боклука.

    20:12 17.01.2026

  • 21 Румбесто Радевара

    2 9 Отговор
    Фандъкова поне правеше метро, детски градини, пътища и ремонти. Терзиев за сега нищо не е направил освен да зарие София с боклук.

    20:14 17.01.2026

  • 24 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Тази Гробарска пачавр.. трябваше да е в затвора преди 10г.,а ГРОБ я направиха Депутат за да има имунитет престъпницата.

    Коментиран от #35

    20:24 17.01.2026

  • 25 Я виж

    6 1 Отговор
    Крадливата герберска сврака се показа, гладна е... Наяждане няма, поредното доказателство!

    20:26 17.01.2026

  • 27 койдазнай

    4 0 Отговор
    Как да я избегне бе Данче?!? Всички фирми, които получават поти милиард са на ДПС. Васко се опита да набута някакви свои фирми, ама вашите мафиоти му запоалиха камионите, а съдът им блокира всички процедури.

    20:28 17.01.2026

  • 28 Е нали не си !!!?

    3 1 Отговор
    Мислехте че ще минете и без мнението на отраканата даскалица ………….

    20:29 17.01.2026

  • 29 Опа

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Опа":

    Италианския минаваше през едни комини на едни ТЕЦ-ове... На един Чичко Тревичко..... дето офисите са му в една "Болница" в Захарна фабрика 3024 улица....

    20:30 17.01.2026

  • 30 Гост

    3 0 Отговор
    То и ти трябваше да си затворничка

    20:32 17.01.2026

  • 32 Герб гепи борисофф

    5 0 Отговор
    Няма по престъпна и КРАДЛИВА ПАРТИЯ В ЦЯЛАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ !!!!! НИТО ГЛАС ЗА ТЕЗИ И@РОДИ , БСП, ИТН И ДЪПЪСЪ ДЕБЕЛЕЕВСКИ , КОИТО ВКАРАХА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА БЕЗ РЕФЕРЕНДУМ !!!!!

    20:37 17.01.2026

  • 33 Баба Йоца гледа

    3 0 Отговор
    Фъндо от къдесе появи и започна да хулиш .Зад тебе беше тиквата и вафията !Ти разруши графа съсипа какво ли не !!Настани се в парломента !Сучеш от две места--ГОЛЯМА ПЕНСИЯ 20ХИЛЯДАРКИ КАТО ДУПЕТАТ веднъж не се пояни на трибуната отчиташе само присъствие !!Сега си седнала да ревеш като ма...ца!ЗАСРАМИ СЕ САМОКОВКЕ И СИ СЕДНИ ДОМА !НО ТЕ НИ СРАМ НИ ОЧИ Е КЗАЛ НАРОДА!

    20:39 17.01.2026

  • 34 Трябваше

    3 0 Отговор
    да му станеш консултант, самоковски компир

    20:43 17.01.2026

  • 35 Наемник

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "ШЕФА":

    Ще ви издам една професионана тайна, но нека си остане тук: Куршумът не знае какво е това "имунитет". 😎

    20:45 17.01.2026

