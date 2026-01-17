Фандъкова: Кризата с боклука е ангажимент на кмета, трябваше да я избегне

Едни нямат доверие на хартията, други – на машината. От ГЕРБ винаги сме подкрепяли правото на избор на хората да гласуват, с което предпочитат – или с хартия, или с машина. По-важен е контролът. Това заяви в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.
„Партиите имат голяма отговорност за този контрол, защото всяка партия изпраща в секционните избирателни комисии своите представители. И тя носи отговорност за хората, които изпраща, за тяхното обучение, за тяхната подготовка и, разбира се, за тяхната коректност”, каза Фандъкова.
Тя допълни, че от ГЕРБ подкрепят предложението на ПП за сканиращите устройства.
„ПП-ДБ също имат представители и в ЦИК, и в секционните комисии. Не ми се ще да вярвам, че нямат доверие на собствените си хора”, заяви Фандъкова.
Тя коментира, че за по-малко от 1 година правителството на Росен Желязков е изпълнило основните заложени приоритети, сред които влизането на България в еврозоната. „Много важен резултат беше спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. Защото това са над 5 милиарда лева, които се инвестират в икономиката и в гражданите”, каза Фандъкова.
Каква ще е управленската конфигурация след изборите, ще решават гласоподавателите. „Едно е ясно, поне за мен: в тази политическа криза и в тази геополитическа среда пълни мнозинства едва ли биха могли да са възможни. И така, със сигурност ще се говори за коалиции”, каза Фандъкова.
Като бивш кмет на София, тя коментира и проблемите с боклука.
„Тази криза трябваше да се избегне. Това е ангажимент на кмета. Тази криза беше създадена от кмета и неговия екип по две причини. Първо имаше изключително забавяне. Екипът на кмета имаше две години да подготви процедурите, да ги обяви на време, а те ги изпратиха в Агенцията за обществени поръчки само няколко дни преди да изтекат договорите с „мафията“ – казвам го в кавички, защото само за мафия се говори. Кога се говори за мафията? Когато вече кризата започна. Когато се видя, че няма време. Господин Терзиев удължи договорите с тази „мафия“, тъй като аз бях оставила такава възможност”, каза Фандъкова. „Борбата с мафия се води с ясни процедури и алтернатива”, допълни тя. Според нея в момента е върнат монополът на една от фирмите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
Коментиран от #13
19:39 17.01.2026
2 Ходи да го научиш
19:40 17.01.2026
3 хе хе
19:40 17.01.2026
4 Иван Попов
Коментиран от #6
19:41 17.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Васил съм
До коментар #4 от "Иван Попов":Това е защоти ние младите и умните знаем и можем. Мильони сме направили. Сега милярди ще ги направим.
19:43 17.01.2026
7 Боруна Лом
19:49 17.01.2026
8 дядото
19:49 17.01.2026
9 Град Симитли
... Всъщност 3 пъти--когато, като главен секретар не осигури път за камионите през блокадата на Суходол!
19:52 17.01.2026
10 Нагла ,
И
19:56 17.01.2026
11 крадливата кучка
19:57 17.01.2026
12 Даниел Немитов
19:59 17.01.2026
13 Да да да
До коментар #1 от "Красимир Петров":Красимир, ти да те си падаш по Фандъкова ?
20:00 17.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Комунист
Когато тази структура бъде унищожена, а лидерите и отидат в затвора, всичко ще се оправи.
20:03 17.01.2026
16 Злата
20:04 17.01.2026
17 Налудник
-----
Абсолютно. Няма значение кой как гласува, важно е КОЙ брои (контролира). Тя, Данчето си го казва, но малко хора я чуват.
20:07 17.01.2026
18 преминаващ
20:09 17.01.2026
19 Опа
Коментиран от #29
20:11 17.01.2026
20 Хаха
20:12 17.01.2026
21 Румбесто Радевара
20:14 17.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ШЕФА
Коментиран от #35
20:24 17.01.2026
25 Я виж
20:26 17.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 койдазнай
20:28 17.01.2026
28 Е нали не си !!!?
20:29 17.01.2026
29 Опа
До коментар #19 от "Опа":Италианския минаваше през едни комини на едни ТЕЦ-ове... На един Чичко Тревичко..... дето офисите са му в една "Болница" в Захарна фабрика 3024 улица....
20:30 17.01.2026
30 Гост
20:32 17.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Герб гепи борисофф
20:37 17.01.2026
33 Баба Йоца гледа
20:39 17.01.2026
34 Трябваше
20:43 17.01.2026
35 Наемник
До коментар #24 от "ШЕФА":Ще ви издам една професионана тайна, но нека си остане тук: Куршумът не знае какво е това "имунитет". 😎
20:45 17.01.2026