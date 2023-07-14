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Кой има имен ден днес, 14 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 14 юли 2026 г. Честито!

14 Юли, 2023 05:01, обновена 13 Юли, 2026 18:32 17 395 9

  • имен ден-
  • орлин-
  • акила

Православната църква почита Свети апостол Акила

Кой има имен ден днес, 14 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Днес православната църква почита Свети апостол Акила, един от седемдесетте, бил ученик на свети апостол Павел, който го направил епископ. Той бил понтийски евреин и до обръщането си в християнската вяра живял с жена си Прискила в Италия.

Когато император Клавдий заповядал на евреите да напуснат Рим, Акила заминал със съпругата си за Коринт.

Днес имен ден празнува Орлин. Идва от "орел" и е с гръцки произход - символично име за дълголетие, прозорливост, сила и мощ.

Орлин - Значение на буквите в името

О - силни и дълбоки чувства, способност да се справят с парите, необходимост от самопознание, желание да се разбере собствената цел, богата интуиция, способност да отделят най-важното и значимото от суетата на живота.

Р - способност да не бъдат измамени от външни фактори, способност да проникват в същността, самочувствие, стремеж за активност, смелост, страст и понякога неразумно поемане на риск и авантюризъм, склонност към догматизъм в разсъжденията.

Л - рафинирано разбиране за красота, изключителни художествени и артистични способности, желание да се споделят знанията и чувствата с партньора, предупреждение за недопустимостта на бързо пропилян живот и необходимост да се намери истинската цел в живота.

И - финес, чувствителност, доброта, стремеж към хармония с околната среда, романтичен мек характер, ефективността и практичността много често е просто поза, за да се скрие истинската същност.

Н - знак на протест, отхвърляне на всичко безразборно, вътрешна сила, остър критичен ум, желание за духовно и физическо здраве, трудолюбие и упорита работа, отхвърляне на монотонната и скучна работа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 8 Отговор
    Честит Ид

    05:13 14.07.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 разрушаването на Бастилията

    6 0 Отговор
    Днес е и националният празник на Франция.

    11:46 14.07.2024

  • 4 Кццк

    3 2 Отговор
    Дебат евреите

    15:47 14.07.2024

  • 5 Кабала

    4 2 Отговор
    Евреите, от всякъде ги гонят. Що така?

    Коментиран от #8

    05:44 14.07.2025

  • 6 Платеният оплаквач

    2 1 Отговор
    този път честити на “именЯците” под името “Българин”.
    Главата му е пълна с бръмбари.

    06:21 14.07.2025

  • 7 Защо Някой не ме направи Епископ !

    1 0 Отговор
    Защо Някой не ме направи Епископ !

    Та да им Разкажа !

    Играта !

    06:32 14.07.2025

  • 8 Генетично заложена !

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Кабала":

    Генетично заложена !

    Напаст !

    Божия !

    Коментиран от #9

    06:33 14.07.2025

  • 9 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Генетично заложена !":

    От евреин до евреин има балкан разлика.
    Разделени са на много групи. Като почнеш от Ашкеназите, които наброяват около 8 милиона, минеш през мизрахите, романьотите, сефарадите, та чак до Самаряните, които са останали едва под 800 души в света.
    Различните еврейски общности имат една вяра, но някои от тях са с различни обичаи и обреди, като разликите помежду им са учудващи.

    16:52 14.07.2025