Тейлър Суифт е първата жена с най-много първи места в класациите

Четири албума на Тейлър Суифт намериха място в Топ 10 на класацията Билборд 200, с което американската певица става първата изпълнителка с подобно постижение, съобщи сайтът на изданието. Тя отново е начело на чарта с презаписаната версия на албума си Speak Now от 2010 г. От него за едноседмичния период на отчитане са продадени 716 000 еквивалентни албумни единици, предава в. Сега.

В Топ 10 на Билборд 200 влизат още три албума на Тейлър Суифт - Midnights (пето място), "Lover (седмо място) и "Folklore" (десето място).

Единственият друг жив изпълнител, отбелязвал подобно постижение, е Хърб Алпърт. През 1966 г. американският тромпетист намира място в Топ 10 с четири свои албума - Going Places на второ място, Whipped Cream & Other Delights на трето, South of the Border на девето и The Lonely Bull на десето.

През 2016 г. в челната десетка на Билборд 200 влизат едновременно пет албума на Принс, но това се случва след неговата смърт.

След като презаписаната версия на Speak Now оглави класацията Билборд 200, Тейлър Суифт вече има 12 албума, покорявали върха на престижния музикален чарт. Така тя отново е ненадмината сред жените в популярната музика, като изпреварва Барбра Стрейзанд, която има в кариерата си 11 албума, заемали първото място. Тук обаче ще ѝ е трудно да победи рекорда на най-добрите сред мъжете: по този показател ненадминати първенци са "Бийтълс" с 19 албума, следвани от рапъра и продуцент Джей-Зи с 14.

Но Суифт е само на 33 години и в разгара на кариерата си. Предвид факта, че има още албуми за презаписване, нищо чудно докато навърши 40 да счупи още рекорди.

През 2021 г. носителката на 11 награди "Грами" започна да презаписва и издава самостоятелно първите си шест албума, за да си върне авторските права над тях след дългогодишен спор с бившия си лейбъл и продуцента Скутър Браун. Досега са излезли Fearless (2008), Red (2012) и Speak Now (2010).