Сватбите в Китай - индустрия за $500 милиарда

Дано да нямате за вършене някоя важна, монотонна работа, защото нещата трудно ще се получават. Днес сте като буре с барут, палите се от най-дребните неща. Успокойте се малко. Ако имате толкова много енергия - действайте, вместо да влизате в спорове.

Не бива да отлагате решението на семейни проблеми за друг път. Хванете бика за рогата и действайте, сега е моментът.

В службата ще ви изненадат приятно, което ще повиши настроението ви за целия ден. Нищо не би могло да помрачи радостта ви, дори мрачните ви мисли ще се разсеят.

Днешният ден ще запомните като тягостно и непредсказуемо време. Към края на деня се въздържайте от крупни покупки, да не се окажете с крупни дългове.

Грешките днес ще са поради недоглеждане. В стремежа си да направите колкото се може повече неща, може да сътворите двойно повече грешки. Бъдете по-внимателни и концентрирани.

Има надежда да намерите общ език с шефа си. Върнете се към недовършените неща и гледайте да ги приключите преди да са ви затрупали.

Започнете деня с една тонизираща разходка. Не позволявайте на тъмните емоции да дължат в плен мислите ви. Това може да стане повод за глупави караници и недоразумения.

Не забравяйте, че човек, на когото възлагате големи надежди, може да ви подведе или дори да ви излъже. Имайте резервен план за действие. Да неутрализирате недоволството на близките си ще се окаже непосилна задача.

Днес ще успявате да контролирате емоциите си и това ще ви дава спокойствието на човек, който владее положението. Не пропускайте да се видите с приятели и хора със сродни интереси, ще научите интересни неща.

Овен (21.03 - 20.04)

Днес ще сте най-ценни, ако работите заедно с колегите, като екип. А вечерта можете да отидете заедно да се почерпите за добре свършената работа. Все пак не приемайте всичко, което ви казват за чиста монета. Важното е да се чувствате комфортно като работите.