Мъж открадна статуя на Буда на стойност 1,5 млн. долара от галерия в Калифорния

Полицията в Лос Анджелис през уикенда е открила статуя на стойност 1,5 милиона долара, открадната от художествена галерия в Калифорния, предаде ДПА, позовавайки се на властите, предава БТА.

Бронзовата статуя на Буда, която тежи 250 килограма, е била открадната от галерията "Баракат" близо до Западен Холивуд в Лос Анджелис около 3 часа сутринта на 18 септември, съобщи Дрейк Мадисън, говорител на полицията в Лос Анджелис.

The bronze statue, weighing 250 pounds, dates back to Japan’s Edo Period (1603-1867), according to the operators of the Barakat Gallery in Beverly Grove. https://t.co/ssar7AhmVG