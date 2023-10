Oткриха планети с размера на Юпитер в мъглявината Орион

"Планети" с размера на Юпитер, свободно плаващи в космоса, несвързани с никоя звезда, бяха забелязани от космическия телескоп Джеймс Уеб. Това предаде БиБиСи.

Интригуващото в откритието е, че обектите се движат по двойки. Телескопът наблюдава около 20 двойки в ново изследване на мъглявина Орион. "Планетите" са наречени "двоични обекти с маса на Юпитер".

New, high-resolution images from the James Webb Space Telescope of the Orion Nebula show worlds that defy explanation. Read more: https://t.co/VRQIWTjOng pic.twitter.com/kBZrpokXjD