НАСА откри малка луна около астероид (СНИМКА)

Малкият астероид, който бе посетен тази седмица от космическия апарат "Луси" на НАСА, поднесе голяма изненада на учените, предаде Асошиейтед прес. Оказа се, че астероидът Динкинеш си има също толкова малък помощник - малка луна.



Откритието беше направено по време на прелитането на сондата в сряда около небесното тяло, намиращо се на 480 милиона километра от нас в основния астероиден пояс отвъд Марс. Космическият апарат направи снимка на двойката, когато беше на около 435 километра.



В данните и изображенията, изпратени на Земята, "Луси" потвърди, че Динкинеш е с диаметър 790 метра. Близката до него луна е с размер едва 220 метра.

This is why we explore. Turns out that asteroid Dinkinesh is… asteroids Dinkinesh? During the #LucyMission’s first asteroid flyby on Nov. 1, we discovered that the main belt asteroid is a party of two, or binary pair! https://t.co/3aYWLvWmOw pic.twitter.com/IX2ZHHtRdK