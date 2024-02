Телескопът "Джеймс Уеб" откри мистериозна древна галактика

Нови наблюдения, направени с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб", разкриват мистериозна древна галактика, пише сп. "Нейчър".

Разбирането ни за формирането на галактиките и естеството на тъмната материя може напълно да се промени след нови наблюдения на звездна популация отпреди повече от 11 милиарда години, която е по-голяма от Млечния път и всъщност не би трябвало да съществува.

Публикацията в сп. "Нейчър" описва откритие, направено с помощта на нови данни от космическия телескоп "Джеймс Уеб", предаде БТА. Резултатите показват, че масивна галактика в ранната Вселена, наблюдавана преди 11,5 милиарда години, има изключително стара популация от звезди, която се е формирала много по-рано.

Наблюдението преобръща текущото моделиране, тъй като няма натрупана тъмна материя в достатъчни концентрации, за да предизвика тяхното образуване, казва ръководителят на изследването Карл Глейзбрук от Технологичния университет "Суинбърн".

