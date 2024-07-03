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Кой има имен ден днес, 3 юли 2026 г. Честито!

Кой има имен ден днес, 3 юли 2026 г. Честито!

3 Юли, 2024 06:38, обновена 1 Юли, 2026 16:46 9 662 4

  • имен ден-
  • свети анатолий

На този ден всяка година празнуват мъже с имена Анатоли и Анатолий

Кой има имен ден днес, 3 юли 2026 г. Честито! - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На днешния ден, 3 юли, българската православна църква чества деня на Св. Анатолий, патриарх Константинополски.

На този ден всяка година празнуват мъже с имена: Анатоли и Анатолий.

Свети Анатолий, патриарх на Константинопол, е роден в Александрия през втората половина на IV век - в момент, когато много членове на благороднически фамилии на Византия с цялата жар на жива вяра и въоръжени с гръцката философска мъдрост втурнаха към лоното на Христовата Църква. Свети Антолий е бил дякон на Свети Кирил Александрийски. Заедно с Свети Кирил Анатолий присъствал на Третия вселенски събор в Ефес (431), на която светите отци осъдиха лъжеучението на Несторий.

Светият Анатолий остана дякон в Александрия, и след смъртта на Свети Кирил († 444), архиепископ на Константинопол, когато на патриаршеския трон се възкачва Диоскор, който заемаше друга ерес разпространявана от Евтихий, които твърдяха, че божествената природа в Христос е изял човек. Това лъжеучение подкопава самата основа на учението на Църквата за спасението и изкуплението на човечеството. През годината 449 Диоскор и неговите поддръжници се събраха в Ефес "хищнически" еретично подкрепяни от самия императорски двор, патриарха на Константинопол, Св. Флавиан бил свален и разпопен.

Избран на Светия престол в Константинопол Анатолий ревностно се заел да се възстанови чистотата на Православието. Още през 450 година в Цариград Св. Анатолий осъжда ереста на Евтихий и Диоскор. Починал заточен патриарх Флавиан изповедник, са пренесени мощите му в столицата.

През следващата година 451, с активното участие на патриарха в IV Вселенски събор в Халкидон. Светите отци на Халкидон, приемат догмата за почитането на Господ Исус Христос, "съвършен в божественост и съвършен в човечеството, истински Бог и истински човек, в две природи без объркване, неизменно, неделимо, неразделно познаваемо."

Но ереста дълго смущавала светата църквата. В постоянната борба с фалшиви учения ревнив в истината св. Анатолий патриарх Константинополски умира през 458.

Св. Анатолий също направи съществен принос в съкровищницата на литургичната православна църква. Неговото вдъхновение и молитвени богословски дълбочина стихове принадлежат в неделите, някои Господните празници (Рождество Христово, Богоявление) и дните на мъчениците (Св. Пантелеймон Лечител, Св. Георги, Св. Димитрий от Солун). В богослужебните книги накратко са определени "Aнатолиеви."

Източник: edna.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    4 7 Отговор
    ЧИД на Празнуващите Хора и на Всички които имат някакъв Празник😂😍😍😍

    06:54 03.07.2024

  • 2 дядото

    2 4 Отговор
    свети кирил александрийски.българския апостол левски не може да бъде канонизиран,заради неволно убийство,а кирил за колко човешка смърт носи вина в онова време и е светия,на светата църква.пфу.

    07:26 03.07.2024

  • 3 Юношка бледа

    1 4 Отговор
    Имаме праздНик деди у дома, тати получи си 100 годишното си уиски.И е на седмото небе от радост... и на земята, кога изпи, шишето.
    А ти пина ли от дедовата усуканица, 100 драма и внимавай за... земята.
    .

    07:45 03.07.2025

  • 4 анатоли е рядко срещано

    2 0 Отговор
    а жена анатолиия няма . идва от петербург . там русите имат такива имена . католишко име .

    08:57 03.07.2025