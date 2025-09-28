Новини
Бриджит Бардо стана на 91 г.

28 Септември, 2025 17:14 19 269 42

Бриджит Бардо стана на 91 г.

  • бриджит бардо-
  • рожден ден-
  • актриса

Френската актриса е секссимвол на три десетилетия

Бриджит Бардо стана на 91 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Легендарният секс символ на 60-е години - Брижит Бардо, днес навършва 91 години. Тя израства в елитния 16-и район на Париж, близо до Айфеловата кула. Семейството ѝ прекарва уикендите си във вилата си западно от Париж, в Лувсиен, зимните ваканции – във Френските Алпи, а летните – в Сен Тропе, на Френската Ривиера, пише woman.bg.

15-годишна се появява на корицата на френското издание на списание Elle. В този момент е забелязана от френския режисьор и продуцент Роже Вадим, който представя младата дама на своя колега Марк Алегрет. Той ангажира красавицата за филма си Les lauriers sont coupés. Филмът не успява да намери необходимото финансиране, за да бъде заснет, но този проект, макар и неосъществен, се оказва съдбоносен за Бриджит, защото определя посоката на професионалното ѝ развитие.

Бардо проумява, че не желае да се изявява като модел, а като актриса. Роже Вадим, който съвсем скоро става неин любовник, а когато Бардо навършва пълнолетие, и неин съпруг, силно повлиява на кариерата ѝ.

През 1956 г. тя прави големия си пробив с участието си във филм, създаден специално за нея именно от съпруга ѝ - Роже Вадим - "И Бог създаде жената".

Една конкретна сцена превръща Бриджит от поредната русокоса красавица в мечта за силния пол и идол за слабия. Става въпрос за горещия и страстен танц на Бардо, по време на който цепката на дългата ѝ пола се отваря догоре, предизвиквайки огромен скандал. Филмът е забранен в някои американски щати. Митът обаче се ражда и Бриджит Бардо е обявена за най-красивата жена в света.

Тя се налага като една от най-обожаваните и от публиката, и от режисьорите актриса. Славата обаче я тласка към дълбока депресия, четири опита за самоубийство, четири брака, над 100 любовници, включително жени, и нежелана бременност с последвало трудно раждане, разказва "Дейли мейл".
Бардо започва певческа кариера в началото на 60-те години. Между 1962 и 1982 г. тя записва около 70 песни. Отвратена и изморена от известността, през 1973 г. Бриджит Бардо слага край на кариерата си като актриса. След като загърбва света на киното, звездата решава да се посвети на животните, повлияна от репортаж за лов на тюлени.

Известната дама създава и фондация за защита на животните, на която е отдадена и до днес. Към настоящия момент продължава да избягва светската суета.

"Не виждам почти никого, не ходя на фризьор, но съм си все същата, все така борбена. Човек не трябва да е пасивен в живота си. Трябва да служи на нещо", казва тя.

А ето и още няколко нейни запомнящи се мисли:

"Бракът е договор, чиито условия всекидневно се преразглеждат и потвърждават наново."

"Няма по-тежка работа от това да се опитваш да изглеждаш красива от осем сутринта до полунощ."

"Етикет – това е умението да се прозяваш със затворена уста."

"Не смятам, че лифтингът е жизненоважен за една жена. Дори да получите красиво лице, белезите върху сърцето и черните петна в душата остават."

"Тъжно е да остарееш, но хубаво да узрееш."

"Могат да ме наричат грешница, но аз съм в хармония със себе си."

"Той обичаше класическа музика, живопис, литература... Е, всеки има своите недостатъци."

"Най-прекрасният ден в моя живот? Беше нощ."

"Най-добри са полезните подаръци. Да речем, аз му подарявам носни кърпи, а той на мен – палто от норки."

"По-добре е да бъдеш неверен, отколкото да бъдеш верен, без да го искаш."

"Напускам, преди да ме напуснат."


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 90 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🍋🍊🇧🇬🤣

    39 68 Отговор
    И Бог създаде Жената?

    Бардо остаря с ранена душевност, изтрещя, и кучетата и котките станаха станаха по важни от човеците?

    И Бог не може да помогне.🤣🤣🤣

    Коментиран от #3, #11, #14, #21

    07:32 28.09.2024

  • 2 Микрон

    72 4 Отговор
    Ами добре изглежда за 90годишна!🥴

    07:34 28.09.2024

  • 3 Гръч

    77 3 Отговор

    До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":

    Някой трябва да се грижи и за животинките

    Коментиран от #9, #10

    07:41 28.09.2024

  • 5 Монк

    28 80 Отговор
    ЕГН то не прощава. Красива жена, която се превърна в изтрещяло бабе

    Коментиран от #24

    08:12 28.09.2024

  • 6 ИванКайман

    67 1 Отговор
    А кво гадже беше...

    08:44 28.09.2024

  • 7 Констатираща

    107 4 Отговор
    🎂ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!💐
    Да е жива, здрава, много щастлива, за да радва още дълго почитателите си и да защитава най-добрите приятели на човека - животните!💖
    Такива хора трябва да живеят много дълго и щастливо!🍀🌹

    09:05 28.09.2024

  • 8 Роза

    75 4 Отговор
    Най-тежка е старостта за актьорите и певците,защото като гледат старите филми,си спомнят колко красиви са били и колко много хора са ги обожавали като кумири!

    09:18 28.09.2024

  • 9 Напротив!

    77 12 Отговор

    До коментар #3 от "Гръч":

    Животните си имат инстинкти, с които могат сами да се грижат за себе си! Природата се регулира сама, в нея действа естествения подбор, оцеляването и адаптирането в нея. Намесата на човека ги прави беззащитни и уязвими! Животните трябва да живеят свободни в природата, а не да бъдат обличани в дрешки, фризирани, къпани с шампоани и боядисвани, за да удовлетворяват егоистичните желания на човека!

    Коментиран от #28

    09:22 28.09.2024

  • 10 Лично мнение

    54 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гръч":

    Въпросът е дали животните се нуждаят от твоята пряка помощ? Животните могат сами да се оправят, въпросът е влиянието на хората върху тяхната среда на обитание. Затова по-голям положителен ефект върху животните биха имали косвени мерки, които са насочени срещу деструктивните човешки дейности - като например изсичането на горите, замърсяването на природата с пластмаса.

    Коментиран от #12

    09:31 28.09.2024

  • 11 Констатираща

    56 3 Отговор

    До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":

    Който обича животните, винаги ги обича, но на стари години има повече време за тях, когато е изпълнил повечето си житейски задължения.

    09:32 28.09.2024

  • 12 Констатираща

    49 5 Отговор

    До коментар #10 от "Лично мнение":

    Най-важните мерки, които трябва да се взимат за защита на животните са,щ - да се пазят от лоши хора, които избиват комплексите си чрез тях, като ги тормозят или избиват, а също и като унищожават естествената им среда за живот.

    09:37 28.09.2024

  • 13 Йокин

    47 4 Отговор
    Не е Честно.На София Лорен показахте снимка,като деветдесет годишна,а на Бардо,като на ДВАДЕСТ.

    10:25 28.09.2024

  • 14 Сандо

    67 2 Отговор

    До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":

    Навреме разбра,че животните са по-добри от човеците.

    10:42 28.09.2024

  • 16 Ники

    63 3 Отговор
    Най красивата актриса на всички времена.Чудесна беше!

    Коментиран от #17, #27

    13:11 28.09.2024

  • 17 ЕЛЛИН

    47 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ники":

    Супер натурал с перфектните пропорции 90-60-90 。👩‍❤️‍👨

    14:28 28.09.2024

  • 18 Пепи

    50 1 Отговор
    Честит Рожден ден на Брижит Бардо! Честит Юбилей!
    Най-сладката и красива жена на света и в киното. Накара да мечтаят няколко поколения хора със своите филм, класа и елегантност. Истинска звезда. Да е здрава, щастлива и дълголетна.

    Коментиран от #22

    15:56 28.09.2024

  • 19 Никол

    50 2 Отговор
    Брижит Бардо е олицетворение на красотата, грациозността и нежността. Тя е била класическа балерина и е стройна, като сърничка. Истинската и Мисия е може би каузата за защита на животните и борбата и срещу избиването и тормоза им. Да е жива и здрава да радва още хората.

    16:00 28.09.2024

  • 20 АЗ ОЩЕ СЪМ И МЕРАКЛИЯ

    12 8 Отговор
    АМА НЕ МИ ИДЕ РЕДА !

    17:57 28.09.2024

  • 21 Същия

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":

    Бог и на теб не може да помогне! Злобар!

    18:30 28.09.2024

  • 22 Не съвсем

    14 1 Отговор

    До коментар #18 от "Пепи":

    Никога не може да се каже най. Има поне десетина и все са най. Ми Мерлин, Клавдия, София, френските са не малко.

    Коментиран от #30

    18:32 28.09.2024

  • 23 Никси

    4 16 Отговор
    Робинзон Крузо с голямото Кросно , обладал на времето Бриджит Бардо !!!.😆😄😬🥰🤡🤠🤠🤠.

    Коментиран от #25

    19:01 28.09.2024

  • 24 глупости пишат повечето от вас!

    36 1 Отговор

    До коментар #5 от "Монк":

    Природен закон! На толковао години как да изглежда?! А вие и на нейните силни години не сте били за показване. СРАМОТА!!!! Жива и здрава да е и още да се радва на живота!
    Грижела се за животните?! Има кауза - можеше да тъпее вкъщи и мучи като някои от вас, но тя спаси сума ти животни, включително мечките у нас, които бяха експлоатерини от джпсите по площадите.

    20:35 28.09.2024

  • 26 редник

    21 0 Отговор
    Честито и още много години! ❤️

    21:22 28.09.2024

  • 27 Ж П. БЕЛМОНДО

    25 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ники":

    БРИДЖИТ БАРДО И АЛЕН ДЕЛОН СА ВЕЧНИ!

    00:27 29.09.2024

  • 28 Сиси

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Напротив!":

    Абсолютно правилно! Браво

    19:40 30.09.2024

  • 29 Да е жива още дълги години !

    7 1 Отговор
    Обичам я.Устоявай себе си,не се поддавай на себеподобните си,те биха те убили,ако можеха.......Възхищавам и се,прекрасна си.....

    21:45 30.09.2024

  • 30 СПРАВЕДЛИВ

    11 2 Отговор

    До коментар #22 от "Не съвсем":

    Така е, но много често, красивите жени са горди и студени. Рядко се съчетава външната с вътрешната красота, както това е подчертано в Бриджит Бардо, защото това личи от любовта й към животните. Който обича животните, винаги е добър, въпреки че често попада в конфликт с околните и обратно - който обича хората и те го приемат добре, често не обича животните. Рядко двете неща се съчетават, което пък показва, че ние хората, сме несъвършени. Рядко всички добродетели се съчетават в една личност, както е при Бриджит Бардо.
    ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА ОЩЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ И ДА ПРАЗНУВА ОЩЕ МНОГО ЮБИЛЕИ, ЗА ДА РАДВА ПОЧИТАТЕЛИТЕ СИ ПО ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА КАКТО И ДА ЗАЩИТАВА ЖИВОТНИТЕ!💐

    13:50 01.10.2024

  • 31 Мечкарката

    4 5 Отговор
    още ли е жива?
    Преди 30 години орева света да пази мечките.
    Сега да плати кръвнина на всички убити от мечки в България тази кикимopa.

    17:25 28.09.2025

  • 32 мучо

    5 0 Отговор
    тая снимка не е скорошна бе тъпаци.....

    Коментиран от #37

    17:25 28.09.2025

  • 33 До 90 колко свят е изяла

    2 3 Отговор
    а никой не знае колко още ще изяде…

    17:29 28.09.2025

  • 34 Напълно

    4 5 Отговор
    изтрещял бабет.
    Красива била? Минало бешело.

    17:30 28.09.2025

  • 35 Величко

    5 0 Отговор
    Ами да е жива и здрава бабетката ... ! Е , сега вече не е секссимвол....

    17:40 28.09.2025

  • 37 оня с коня

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "мучо":

    много простиИ зависливи мисирки работят ф тая редакция

    много им се иска и на тях ама са бедни и само завиждат на останалите

    Коментиран от #38

    18:03 28.09.2025

  • 38 град КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "оня с коня":

    много сте точен

    18:03 28.09.2025

  • 39 Щерев

    1 0 Отговор
    91 е значи е време да се срещне с колежката си Клаудиа Кардинале.

    18:09 28.09.2025

  • 41 Българин

    2 0 Отговор
    Тази снимка е стара и е правена 1974 г. когато е на 40 ,предствете си сега как изглежда на 91,да е жива и здрава още толкова.

    Коментиран от #42

    18:22 28.09.2025

  • 42 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Точно. Тази снимка е отпреди 20-30 години.

    18:33 28.09.2025