Бриджит Бардо стана на 91 г.

Легендарният секс символ на 60-е години - Брижит Бардо, днес навършва 91 години. Тя израства в елитния 16-и район на Париж, близо до Айфеловата кула. Семейството ѝ прекарва уикендите си във вилата си западно от Париж, в Лувсиен, зимните ваканции – във Френските Алпи, а летните – в Сен Тропе, на Френската Ривиера, пише woman.bg.

15-годишна се появява на корицата на френското издание на списание Elle. В този момент е забелязана от френския режисьор и продуцент Роже Вадим, който представя младата дама на своя колега Марк Алегрет. Той ангажира красавицата за филма си Les lauriers sont coupés. Филмът не успява да намери необходимото финансиране, за да бъде заснет, но този проект, макар и неосъществен, се оказва съдбоносен за Бриджит, защото определя посоката на професионалното ѝ развитие.

Бардо проумява, че не желае да се изявява като модел, а като актриса. Роже Вадим, който съвсем скоро става неин любовник, а когато Бардо навършва пълнолетие, и неин съпруг, силно повлиява на кариерата ѝ.

През 1956 г. тя прави големия си пробив с участието си във филм, създаден специално за нея именно от съпруга ѝ - Роже Вадим - "И Бог създаде жената".



Една конкретна сцена превръща Бриджит от поредната русокоса красавица в мечта за силния пол и идол за слабия. Става въпрос за горещия и страстен танц на Бардо, по време на който цепката на дългата ѝ пола се отваря догоре, предизвиквайки огромен скандал. Филмът е забранен в някои американски щати. Митът обаче се ражда и Бриджит Бардо е обявена за най-красивата жена в света.

Тя се налага като една от най-обожаваните и от публиката, и от режисьорите актриса. Славата обаче я тласка към дълбока депресия, четири опита за самоубийство, четири брака, над 100 любовници, включително жени, и нежелана бременност с последвало трудно раждане, разказва "Дейли мейл".

Бардо започва певческа кариера в началото на 60-те години. Между 1962 и 1982 г. тя записва около 70 песни. Отвратена и изморена от известността, през 1973 г. Бриджит Бардо слага край на кариерата си като актриса. След като загърбва света на киното, звездата решава да се посвети на животните, повлияна от репортаж за лов на тюлени.

Известната дама създава и фондация за защита на животните, на която е отдадена и до днес. Към настоящия момент продължава да избягва светската суета.

"Не виждам почти никого, не ходя на фризьор, но съм си все същата, все така борбена. Човек не трябва да е пасивен в живота си. Трябва да служи на нещо", казва тя.

А ето и още няколко нейни запомнящи се мисли:

"Бракът е договор, чиито условия всекидневно се преразглеждат и потвърждават наново."

"Няма по-тежка работа от това да се опитваш да изглеждаш красива от осем сутринта до полунощ."

"Етикет – това е умението да се прозяваш със затворена уста."

"Не смятам, че лифтингът е жизненоважен за една жена. Дори да получите красиво лице, белезите върху сърцето и черните петна в душата остават."

"Тъжно е да остарееш, но хубаво да узрееш."

"Могат да ме наричат грешница, но аз съм в хармония със себе си."

"Той обичаше класическа музика, живопис, литература... Е, всеки има своите недостатъци."

"Най-прекрасният ден в моя живот? Беше нощ."

"Най-добри са полезните подаръци. Да речем, аз му подарявам носни кърпи, а той на мен – палто от норки."

"По-добре е да бъдеш неверен, отколкото да бъдеш верен, без да го искаш."

"Напускам, преди да ме напуснат."