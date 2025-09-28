Бриджит Бардо стана на 91 г.

Легендарният секс символ на 60-е години - Брижит Бардо, днес навършва 91 години. Тя израства в елитния 16-и район на Париж, близо до Айфеловата кула. Семейството ѝ прекарва уикендите си във вилата си западно от Париж, в Лувсиен, зимните ваканции – във Френските Алпи, а летните – в Сен Тропе, на Френската Ривиера, пише woman.bg.
15-годишна се появява на корицата на френското издание на списание Elle. В този момент е забелязана от френския режисьор и продуцент Роже Вадим, който представя младата дама на своя колега Марк Алегрет. Той ангажира красавицата за филма си Les lauriers sont coupés. Филмът не успява да намери необходимото финансиране, за да бъде заснет, но този проект, макар и неосъществен, се оказва съдбоносен за Бриджит, защото определя посоката на професионалното ѝ развитие.
Бардо проумява, че не желае да се изявява като модел, а като актриса. Роже Вадим, който съвсем скоро става неин любовник, а когато Бардо навършва пълнолетие, и неин съпруг, силно повлиява на кариерата ѝ.
През 1956 г. тя прави големия си пробив с участието си във филм, създаден специално за нея именно от съпруга ѝ - Роже Вадим - "И Бог създаде жената".
Една конкретна сцена превръща Бриджит от поредната русокоса красавица в мечта за силния пол и идол за слабия. Става въпрос за горещия и страстен танц на Бардо, по време на който цепката на дългата ѝ пола се отваря догоре, предизвиквайки огромен скандал. Филмът е забранен в някои американски щати. Митът обаче се ражда и Бриджит Бардо е обявена за най-красивата жена в света.
Тя се налага като една от най-обожаваните и от публиката, и от режисьорите актриса. Славата обаче я тласка към дълбока депресия, четири опита за самоубийство, четири брака, над 100 любовници, включително жени, и нежелана бременност с последвало трудно раждане, разказва "Дейли мейл".
Бардо започва певческа кариера в началото на 60-те години. Между 1962 и 1982 г. тя записва около 70 песни. Отвратена и изморена от известността, през 1973 г. Бриджит Бардо слага край на кариерата си като актриса. След като загърбва света на киното, звездата решава да се посвети на животните, повлияна от репортаж за лов на тюлени.
Известната дама създава и фондация за защита на животните, на която е отдадена и до днес. Към настоящия момент продължава да избягва светската суета.
"Не виждам почти никого, не ходя на фризьор, но съм си все същата, все така борбена. Човек не трябва да е пасивен в живота си. Трябва да служи на нещо", казва тя.
А ето и още няколко нейни запомнящи се мисли:
"Бракът е договор, чиито условия всекидневно се преразглеждат и потвърждават наново."
"Няма по-тежка работа от това да се опитваш да изглеждаш красива от осем сутринта до полунощ."
"Етикет – това е умението да се прозяваш със затворена уста."
"Не смятам, че лифтингът е жизненоважен за една жена. Дори да получите красиво лице, белезите върху сърцето и черните петна в душата остават."
"Тъжно е да остарееш, но хубаво да узрееш."
"Могат да ме наричат грешница, но аз съм в хармония със себе си."
"Той обичаше класическа музика, живопис, литература... Е, всеки има своите недостатъци."
"Най-прекрасният ден в моя живот? Беше нощ."
"Най-добри са полезните подаръци. Да речем, аз му подарявам носни кърпи, а той на мен – палто от норки."
"По-добре е да бъдеш неверен, отколкото да бъдеш верен, без да го искаш."
"Напускам, преди да ме напуснат."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🍋🍊🇧🇬🤣
Бардо остаря с ранена душевност, изтрещя, и кучетата и котките станаха станаха по важни от човеците?
И Бог не може да помогне.🤣🤣🤣
Коментиран от #3, #11, #14, #21
07:32 28.09.2024
2 Микрон
07:34 28.09.2024
3 Гръч
До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":Някой трябва да се грижи и за животинките
Коментиран от #9, #10
07:41 28.09.2024
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Монк
Коментиран от #24
08:12 28.09.2024
6 ИванКайман
08:44 28.09.2024
7 Констатираща
Да е жива, здрава, много щастлива, за да радва още дълго почитателите си и да защитава най-добрите приятели на човека - животните!💖
Такива хора трябва да живеят много дълго и щастливо!🍀🌹
09:05 28.09.2024
8 Роза
09:18 28.09.2024
9 Напротив!
До коментар #3 от "Гръч":Животните си имат инстинкти, с които могат сами да се грижат за себе си! Природата се регулира сама, в нея действа естествения подбор, оцеляването и адаптирането в нея. Намесата на човека ги прави беззащитни и уязвими! Животните трябва да живеят свободни в природата, а не да бъдат обличани в дрешки, фризирани, къпани с шампоани и боядисвани, за да удовлетворяват егоистичните желания на човека!
Коментиран от #28
09:22 28.09.2024
10 Лично мнение
До коментар #3 от "Гръч":Въпросът е дали животните се нуждаят от твоята пряка помощ? Животните могат сами да се оправят, въпросът е влиянието на хората върху тяхната среда на обитание. Затова по-голям положителен ефект върху животните биха имали косвени мерки, които са насочени срещу деструктивните човешки дейности - като например изсичането на горите, замърсяването на природата с пластмаса.
Коментиран от #12
09:31 28.09.2024
11 Констатираща
До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":Който обича животните, винаги ги обича, но на стари години има повече време за тях, когато е изпълнил повечето си житейски задължения.
09:32 28.09.2024
12 Констатираща
До коментар #10 от "Лично мнение":Най-важните мерки, които трябва да се взимат за защита на животните са,щ - да се пазят от лоши хора, които избиват комплексите си чрез тях, като ги тормозят или избиват, а също и като унищожават естествената им среда за живот.
09:37 28.09.2024
13 Йокин
10:25 28.09.2024
14 Сандо
До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":Навреме разбра,че животните са по-добри от човеците.
10:42 28.09.2024
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ники
Коментиран от #17, #27
13:11 28.09.2024
17 ЕЛЛИН
До коментар #16 от "Ники":Супер натурал с перфектните пропорции 90-60-90 。👩❤️👨
14:28 28.09.2024
18 Пепи
Най-сладката и красива жена на света и в киното. Накара да мечтаят няколко поколения хора със своите филм, класа и елегантност. Истинска звезда. Да е здрава, щастлива и дълголетна.
Коментиран от #22
15:56 28.09.2024
19 Никол
16:00 28.09.2024
20 АЗ ОЩЕ СЪМ И МЕРАКЛИЯ
17:57 28.09.2024
21 Същия
До коментар #1 от "🍋🍊🇧🇬🤣":Бог и на теб не може да помогне! Злобар!
18:30 28.09.2024
22 Не съвсем
До коментар #18 от "Пепи":Никога не може да се каже най. Има поне десетина и все са най. Ми Мерлин, Клавдия, София, френските са не малко.
Коментиран от #30
18:32 28.09.2024
23 Никси
Коментиран от #25
19:01 28.09.2024
24 глупости пишат повечето от вас!
До коментар #5 от "Монк":Природен закон! На толковао години как да изглежда?! А вие и на нейните силни години не сте били за показване. СРАМОТА!!!! Жива и здрава да е и още да се радва на живота!
Грижела се за животните?! Има кауза - можеше да тъпее вкъщи и мучи като някои от вас, но тя спаси сума ти животни, включително мечките у нас, които бяха експлоатерини от джпсите по площадите.
20:35 28.09.2024
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 редник
21:22 28.09.2024
27 Ж П. БЕЛМОНДО
До коментар #16 от "Ники":БРИДЖИТ БАРДО И АЛЕН ДЕЛОН СА ВЕЧНИ!
00:27 29.09.2024
28 Сиси
До коментар #9 от "Напротив!":Абсолютно правилно! Браво
19:40 30.09.2024
29 Да е жива още дълги години !
21:45 30.09.2024
30 СПРАВЕДЛИВ
До коментар #22 от "Не съвсем":Така е, но много често, красивите жени са горди и студени. Рядко се съчетава външната с вътрешната красота, както това е подчертано в Бриджит Бардо, защото това личи от любовта й към животните. Който обича животните, винаги е добър, въпреки че често попада в конфликт с околните и обратно - който обича хората и те го приемат добре, често не обича животните. Рядко двете неща се съчетават, което пък показва, че ние хората, сме несъвършени. Рядко всички добродетели се съчетават в една личност, както е при Бриджит Бардо.
ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА ОЩЕ ДЪЛГИ ГОДИНИ И ДА ПРАЗНУВА ОЩЕ МНОГО ЮБИЛЕИ, ЗА ДА РАДВА ПОЧИТАТЕЛИТЕ СИ ПО ЦЯЛАТА ПЛАНЕТА КАКТО И ДА ЗАЩИТАВА ЖИВОТНИТЕ!💐
13:50 01.10.2024
31 Мечкарката
Преди 30 години орева света да пази мечките.
Сега да плати кръвнина на всички убити от мечки в България тази кикимopa.
17:25 28.09.2025
32 мучо
Коментиран от #37
17:25 28.09.2025
33 До 90 колко свят е изяла
17:29 28.09.2025
34 Напълно
Красива била? Минало бешело.
17:30 28.09.2025
35 Величко
17:40 28.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 оня с коня
До коментар #32 от "мучо":много простиИ зависливи мисирки работят ф тая редакция
много им се иска и на тях ама са бедни и само завиждат на останалите
Коментиран от #38
18:03 28.09.2025
38 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #37 от "оня с коня":много сте точен
18:03 28.09.2025
39 Щерев
18:09 28.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Българин
Коментиран от #42
18:22 28.09.2025
42 Име
До коментар #41 от "Българин":Точно. Тази снимка е отпреди 20-30 години.
18:33 28.09.2025