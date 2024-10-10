Рецепта на деня: Бъркан спанак с яйца и сирене

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Риби (20.02 - 20.03) Днес може да се сблъскате с нещо, което ще ви доведе до дива ярост и последствията може да са доста строшени предмети, скъсани дрехи и синки под очите. Така че по-добре прекарайте деня си по-далеч от чупливи предмети и още по-добре от хора.

Водолей (21.01 - 19.02) Още един натоварен ден, в който ще можете да демонстрирате практичната си страна. Разумният ви подход към нещата ще бъде оценен както подобава. Телефонните разговори ще ви пречат да се концентрирате, но пък ще са ви толкова приятни.

Козирог (23.12 - 20.01) Ще започнете деня доста ведро, силите ви ще са неизчерпаеми. Ще получите подкрепата на приятелите и семейството си. Следобед може да се почувствате малко излъгани от факта, че не всичко става според плановете ви.

Стрелец (23.11 - 22.12) Бъдете по-внимателни в отношенията си с другите. Необмислените действия биха навредили на бъдещите ви планове. Ако сте недоволни от нещо – променете го, но ако нещата не се получават веднага, не насилвайте нещата.

Скорпион (24.10 - 22.11) Един приятен ден, особено ако ви се налага да контактувате с повече хора. Ще подхождате творчески към нещата, а освен това ще сте достатъчно смелост и сила да се справите с предизвикателствата.

Везни (24.09 - 23.10) Сутринта нещата ще се развиват сравнително спокойно, в обичайното си русло. Но в късния следобед всичко ще се забърза и ще ви извади от обичайното ви спокойно състояние. Добър момент за осъществяване на контакти и сключване на договори.

Дева (24.08 - 23.09) Преди обяд трябва да действате доста бързо, за да не пропуснете нещо, разпределете работа в екипа, с който работите и всичко ще се подреди по-добре от очакваното. След обед си намалете малко оборотите и отделете време, за да приключите, онова което все отлагате.

Лъв (24.07 - 23.08) Днес няма да ви навреди един по-песимистичен поглед към света. Прекалено много неща трябва да предвидите, за да си позволите да се отпускате. По-добре предвидете лошите варианти, пък ако ви се разминат, толкова по-добре.

Рак (22.06 - 23.07) Околните може доста прибързано да оценяват поведението ви, така че не се ориентирайте по тях. Какво значение има за вас какво казват другите, при положение, че сте уверени в правотата си.

Близнаци (22.05 - 21.06) Може би не сте намерили най-добрия начин да проявявате интерес към някого и човекът ще бъде леко изумен и напълно неразбиращ какво аджеба искат от него. Направете нещата по-простичко.

Телец (21.04 - 21.05) На вас ви се иска и едното, и другото, и третото, че и повече. Обаче изхождайки от жизнения опит на човечеството, трябва да знаете, че няма да получите всичко. Изберете приоритетно направление.