Лепа Брена навършва 65 г.

20 Октомври, 2025 08:43 10 142 28

Лепа Брена навършва 65 г.

Ето как Фахрета Яхич се превърна в Лепа Брена

Лепа Брена навършва 65 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Фахрета Яхич – Живойнович, известна като Лепа Брена, е родена на 20 октомври 1960 г. в град Тузла, СР Босна и Херцеговина, Югославия. Фахрета Яхич станала Брена много преди светът да я познава като певица, пише скопският вестник "Вечер". Този прякор тя получила още през 1975 г., по време на баскетболен мач, в който тя играела.

"По онова време тренирах активно баскетбол. На терена случайно ми излезе и прякорът Брена. Даде ми го тогавашният треньор Влада Байер. Докато стрелях към коша, той ми викна: "Хайде сега, Брено!" В Босна това беше синоним за хубаво момиче. По-късно обаче осъзнах, че не съм достатъчно талантлива за баскетболистка и винаги ще има по-добри от мен, които няма как да настигна. Когато по-късно Саша Попович ме пита имам ли прякор, се сетих за този случай и така ми остана Брена."

Под това име Фахрета започнала да пее още докато била гимназистка. Милован Илич Минимакс се погрижил през 1981 г. да добави към "Брена" и "Лепа", вероятно, защото не знаел, че само по себе си "Брена" означава "хубаво момиче". Така се получила и тавтологията: "Хубава, хубава девойка" — Лепа Брена.

Може би заради това певицата често споделя в интервюта, че не харесва сценичното си име и винаги е искала да бъде София или Клаудия.

"Ако знаех, че ще стана толкова известна, никога нямаше да издавам този си прякор," казва тя.


  • 1 Дада

    26 22 Отговор
    Нз защо но като е гледам дори и на тази възраст бих е ударил

    10:59 20.10.2024

  • 2 Цар Симеон

    36 22 Отговор
    Кланяй се пред сръбските пом@кини, юроде!

    10:59 20.10.2024

  • 3 Тя е

    43 18 Отговор
    радост и наслада за простия и невеж човек, с трети клас образование!

    Коментиран от #10, #11, #12, #22

    11:00 20.10.2024

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Име

    21 5 Отговор

    До коментар #4 от "гробар":

    Гледай да не го превариш. Който гроб копае на друг, сам пада в него.

    11:11 20.10.2024

  • 8 Начи таа

    27 13 Отговор
    все пак е резана пушка?

    Коментиран от #20

    11:12 20.10.2024

  • 9 Така

    6 22 Отговор
    Ще я шляпам че ще изпокина четири пакета с презервативи !

    Коментиран от #18

    12:30 20.10.2024

  • 10 Хахаха

    11 18 Отговор

    До коментар #3 от "Тя е":

    Значи за половин България.

    12:31 20.10.2024

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 бушприт

    21 21 Отговор
    Да й е честит рожденния й ден на тая неувяхваща хубавица!

    Коментиран от #14

    13:17 20.10.2024

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Жоро

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "гробар":

    Ти добре ли си бе ?Отивай на лекар спешно е!!!

    14:07 20.10.2024

  • 18 Един шофьор

    5 16 Отговор

    До коментар #9 от "Така":

    Е ее и аз ще пия една ракия.

    14:09 20.10.2024

  • 19 Анти чалга

    24 6 Отговор
    И какво от това важно за любителите на просташка музика .

    14:40 20.10.2024

  • 20 от копи-пейст на опорки се губят умения

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "Начи таа":

    Тя не носи фамилията Яхич още след брака си бре! В кой век живеете?

    16:52 20.10.2024

  • 21 Масонското кюфте брат Иван Ставрев

    11 1 Отговор
    Тая "новина" е все едно писана в някои ложи... толкова е "умно написана"...

    17:53 20.10.2024

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анонимчо

    4 3 Отговор
    Лапа Члена още става за мандръс!

    14:45 21.10.2024

  • 24 Няма

    1 1 Отговор
    Да дам на заден! Кофата с лубриканта, и газ! Ъъъъ, Газ де...

    08:48 20.10.2025

  • 25 бушприт

    2 0 Отговор
    Да ни е жива и здрава госпожата!

    08:51 20.10.2025

  • 26 явер

    0 0 Отговор
    Както казваше за нея един познат, цялата п.тка

    08:53 20.10.2025

  • 27 явер

    0 0 Отговор
    Забравих, да е жива и здрава, тя другото си го има.

    08:55 20.10.2025

  • 28 Посетител

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава и още много да ни радва с песните си!!! Една забележка към автора на статията: родена е като Фахрета, да! Обаче, през 90-те тя се покръства и приема православието, като сменя името си на Jelena (Йелена)... Фахрета е в миналото.

    08:55 20.10.2025