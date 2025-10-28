Хоакин Финикс става на 51 г. днес

Хоакин Финикс е роден на 28 октомври 1974 г. в Сан Хуан, столицата на Пуерто Рико. Родителите му Джон Ли Ботъм и Арлин Харт Дюнец тогава участват в религиозна секта "Децата на Бога" и пътуват непрекъснато в Централна и Южна Америка. Напускат сектата през 1978г. след разпадането ѝ (но тя продължава да съществува под други имена) и, за да символизират промяната в живота си, приемат ново фамилно име: Финикс, пише viewsofia.com.

Хоакин е третото в семейство от пет деца. Има братя и сестри, родени през 2 години: Ривър /починал през 1993г. от свръхдоза, което травмира жестоко по-малкия Хоакин/, Рейн /чието средно име е Жана д'Арк!/, Либърти и Самър /бившата съпруга на Кейси Афлек/. На 4 години хлапето решава да промени името си, защото иска да е повече и по-директно свързано с природата и се нарича Лийф /Leaf - листо/.



Семейство Финикс се премества в Лос Анджелис, където на децата започва силно да им личи, че са много артистични. Поема ги професионален агент и всички бързо започват да се снимат в реклами и телевизионни сериали. Хоакин/Лийф е на 8, когато прави първи стъпки пред камера: появява се в епизод на Seven Brides for Seven Brothers, поредица, в която брат му Ривър е един от главните герои. Можем да го видим и в Murder She Wrote, The Fall Guy и в Superboy.

През 1989-та Хоакин/Лийф играе в комедийната драма на Рон Хауърд Parenthood /заедно с младия Киану Рийвс/. Докато филмът се радва на огромен успех /две номинации за Оскар и три за Златен глобус/, той решава да напусне Холивуд и да се впусне в откриване на света. Пътува в Южна Америка с баща си. Паузата продължава пет години.

Появява се отново на голям екран през 1995 г. във филма на Гас Ван Сант - To Die For, с участието и на Никол Кидман. Използва възможността да си върне истинското име, Хоакин. Две години по-рано брат му Ривър умира от свръхдоза на изхода на Viper Room, нощният клуб на Джони Деп. Хоакин изключително тежко се възстановява от загубата.

През януари 2006 г. Хоакин Феникс става жертва на автомобилна катастрофа /спирачките на колата му отказват, той се преобръща/ на тежък път с много завои. Спасен е от Вернер Херцог, който, за късмет, го следва. Германският режисьор се приближава, успокоява го, помага му да излезе от превозното средство, докато свидетели се обаждат за помощ. Хоакин дори няма време да благодари на своя спасител, защото вече е тръгнал. Този случай става сюжет на анимационен минифилм.

През 2008 г. Хоакин обявява, че Two Lovers ще бъде последният му филм. Спира актьорската кариера, за да се впусне в... рапа. Докато всички се притесняват /качва килограми, пуска си брада и дълга коса, говори глупости, пее зле/, зет му Кейси Афлек заснема неговото преобразяване. Което в крайна сметка се оказва една добра шега. Превръщат го в истински-фалшив документален филм – I'm still here. Феновете въздишат облекчено.



Хоакин Финикс е сантиментален мъж, който крие личния си живот, и все пак знаем, че сред завоеванията му са актрисата Лив Тайлър /среща я на снимачната площадка на Inventing the Abbotts/, моделът Топаз Пейдж Грийн, бившата треньорка на Star Academy Ария Крескендо, Хедър Кристи - бившата на Антъни Кийдис, певец на Red Hot Chili Peppers, и DJ Али Тейлз. От 2016г. споделя живота си с актрисата Руни Мара, среща я на снимачната площадка на Мария Магдалена, в която той играе Исус.