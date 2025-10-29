Новини
29 Октомври, 2025 09:43

Уинона Райдър навършва 54 години днес

Актрисата е носителка на награда „Златен глобус“ и 2 пъти е номинирана за награда „Оскар“

Американската актриса Уинона Райдър е родена на 29 октомври 1971 г. в Олмстед, Минесота. Определя се като еврейка с руски и румънски корени (по баща).

Рожденото ѝ име е Уинона Хоровиц, но го сменя, защото се изписва трудно на английски. Много нейни роднини умират в Холокоста. В Холивуд се сблъсква с антисемитизъм и дори споделя, че е губила роли, защото изглежда „прекалено много като еврейка“.


Прави дебюта си на екрана във филма „Лукас“ (1986). През 1988 г. тя привлича вниманието с ролята си в „Бийтълджус“, където играе готическата тийнейджърка Лидия. След като се появява в различни филмови и телевизионни продукции, Уинона Райдър прави пробив с ролята си в култовата класика, черната комедия „Heathers“ (1988), където си партнира с Крисчън Слейтър. Нейните следващи появи във филми като „Едуард Ножиците“ (1990) и „Малки жени“ (1994) ѝ носят признанието на критиката и някои филмови награди. Райдър получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, Калифорния.

Носителка е на награда „Златен глобус“, 2 пъти е номинирана за награда „Оскар“.


  • 1 дедо Флашко

    10 4 Отговор
    Ей,бубке,ще те изям!!!

    09:30 29.10.2024

  • 2 Филолог

    13 9 Отговор
    Превод :
    Уинона Райдър - Ездачка на У/Оеве !

    09:32 29.10.2024

  • 3 глоги

    5 7 Отговор
    Американската актриса Уинона Райдър е РОДЕНА на 29-ти октомври 1971-ва ГОДИНА в ГРАД Олмстед-ЩАТА Минесота.

    09:32 29.10.2024

  • 4 бай Даньо

    8 4 Отговор
    Чудно, защо нито един от филмите й не са представени у нас нито по телевизия или кино...Е,замундата е друга манджа

    09:34 29.10.2024

  • 5 ЕГН-то не прощава

    4 5 Отговор
    Не можах да я позная.

    09:40 29.10.2024

  • 6 етикет

    17 4 Отговор
    Много си е хубава жената.

    09:47 29.10.2024

  • 7 Иван

    2 0 Отговор
    Честит рожден Ден Уинона Райдър

    13:59 29.10.2024

  • 8 Новичок

    0 1 Отговор
    Благодарение на свободата на словото, която ние ценим, за кратко време успяхме да се наложим като най-четената медия в България. За нас вие, читателите, сте най-ценният актив.

    09:47 29.10.2025

  • 9 провинциалист

    4 0 Отговор
    "Рожденото ѝ име е Уинона Хоровиц, но го сменя, защото се изписва трудно на английски." - е как така ще го смени? Нали това се случваше само в тоталитарните режими?

    09:55 29.10.2025

  • 10 Мюле

    1 1 Отговор
    ич ни я знам таз

    10:11 29.10.2025

  • 11 голям праз; писарке а ти ще

    1 0 Отговор
    навършиш 54 години

    11:08 29.10.2025