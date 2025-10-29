Уинона Райдър навършва 54 години днес

Американската актриса Уинона Райдър е родена на 29 октомври 1971 г. в Олмстед, Минесота. Определя се като еврейка с руски и румънски корени (по баща).
Рожденото ѝ име е Уинона Хоровиц, но го сменя, защото се изписва трудно на английски. Много нейни роднини умират в Холокоста. В Холивуд се сблъсква с антисемитизъм и дори споделя, че е губила роли, защото изглежда „прекалено много като еврейка“.
Прави дебюта си на екрана във филма „Лукас“ (1986). През 1988 г. тя привлича вниманието с ролята си в „Бийтълджус“, където играе готическата тийнейджърка Лидия. След като се появява в различни филмови и телевизионни продукции, Уинона Райдър прави пробив с ролята си в култовата класика, черната комедия „Heathers“ (1988), където си партнира с Крисчън Слейтър. Нейните следващи появи във филми като „Едуард Ножиците“ (1990) и „Малки жени“ (1994) ѝ носят признанието на критиката и някои филмови награди. Райдър получава звезда на Алеята на славата в Холивуд, Калифорния.
Носителка е на награда „Златен глобус“, 2 пъти е номинирана за награда „Оскар“.
