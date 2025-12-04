Новини
Джеф Бриджис става на 76 г. днес

4 Декември, 2025 09:13

  • джеф бриджис-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности от биографията на актьора

Джеф Бриджис става на 76 г. днес - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Джефри Леон Бриджис, както е пълното име на актьора, е роден на 4 декември 1949 г. в Лос Анджелис. Той прави първи стъпки в киното, когато е на 4 месеца. Тогава се появява във филма The Company She Keeps („Дружба“), в който малки роли имат брат му Бо Бриджис и майка му Дороти Дийн Бриджис.

Неговата първа запомняща се роля е във филма на Питър Богданович „Последната прожекция“ (1971), за която получава номинация за „Оскар“ за поддържаща мъжка роля.

Сред известните филми с негово участие са „Големият Лебовски“, „Кралят на рибарите“, „Паника на Арлингтън Роуд“. В своята кариера актьорът получава четири номинации за „Оскар“.


След известно отсъствие, Бриджис се завръща в голямото кино с “Tron: Ares” — новата част от култовата фантастична поредица.

Той присъства на панел на 2025 г. в рамките на San Diego Comic-Con, където получи бурни аплодисменти и предизвика истински интерес към филма „The Grid abides“.



Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радо

    1 12 Отговор
    Тоя, като почти всички американски артнисти, подкрепяше демократите и Камалата.

    08:40 04.12.2024

  • 3 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "гробар":

    Време е да гледаш цветята от към корените . Злобар .

    08:59 04.12.2024

  • 4 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    15 2 Отговор
    Само неадекватни коментари към статията . Коментирайте човека , актьора таланта. Не пишете глупости явно не гледате филми а слушате само чалгия .

    Коментиран от #6

    09:00 04.12.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    "Бяла роза" най вече ......и хоро пред Народния , за тия питеци говориш , нали ?

    Коментиран от #8

    09:40 04.12.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 газо

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    тиготура

    Коментиран от #9

    09:25 04.12.2025

  • 9 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "газо":

    Не съм го писал аз , някой ползва моя ник ....но все едно съм аз , щях да напиша същото !!! А Пича е велик !!!! Големия , Лебовски ... Най големия Пич !!!

    09:55 04.12.2025