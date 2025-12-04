Джеф Бриджис става на 76 г. днес

Джефри Леон Бриджис, както е пълното име на актьора, е роден на 4 декември 1949 г. в Лос Анджелис. Той прави първи стъпки в киното, когато е на 4 месеца. Тогава се появява във филма The Company She Keeps („Дружба“), в който малки роли имат брат му Бо Бриджис и майка му Дороти Дийн Бриджис.
Неговата първа запомняща се роля е във филма на Питър Богданович „Последната прожекция“ (1971), за която получава номинация за „Оскар“ за поддържаща мъжка роля.
Сред известните филми с негово участие са „Големият Лебовски“, „Кралят на рибарите“, „Паника на Арлингтън Роуд“. В своята кариера актьорът получава четири номинации за „Оскар“.
След известно отсъствие, Бриджис се завръща в голямото кино с “Tron: Ares” — новата част от култовата фантастична поредица.
Той присъства на панел на 2025 г. в рамките на San Diego Comic-Con, където получи бурни аплодисменти и предизвика истински интерес към филма „The Grid abides“.
