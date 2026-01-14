Новини
Фей Дънауей на 85 г.: "Секс - това още не е всичко. Любов - това още не е всичко. Каквото и да имаш в живота - това все още не е всичко..."

14 Януари, 2026 09:30 4 332 7

  • фей дънауей-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от личния живот на актрисата

Фей Дънауей на 85 г.: "Секс - това още не е всичко. Любов - това още не е всичко. Каквото и да имаш в живота - това все още не е всичко..." - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 14 януари 85 години навършва една от най-обичаните и харизматични актриси в историята на киното, непослушното момиче на Холивуд - Фей Дънауей. Родена през 1941 г. в Баском, Флорида, тя започва своята кариера още през 1965 г., едва навършила 24 години, пише woman.bg.

Две години след дебюта ѝ тя получава главната роля в превърналия се в емблема филм „Бони и Клайд“, в който партнира на Уорън Бийти. Освен с впечатляващото си превъплъщение в култовата лента Дънауей остава ярка диря с ролите си и в заглавия като "Аферата Томас Краун", "Китайски квартал", "Споразумението", "Евита Перон", "Аризонска мечта", "Новият Дон Жуан", "Жана Д’Арк" и други.

През годините си партнира с имена от ранга на Марлон Брандо, Джони Деп, Мики Рурк, Мила Йовович и много други.

В чест на талантливата филмова звезда ви поднасяме любопитни факти от нейния личен живот:

  • Фей Дънауей израства в семейството на офицер от армията, а майка ѝ е домакиня.
  • Има шотландско, ирландско и германско потекло.
  • Като малка е ходела на танци и е свирела на пиано. За известно време е учела и пеене.
  • В края на 60-те години има бурна двугодишна любовна афера с Марчело Мастрояни.
  • През своята кариера е номинирана 3 пъти за "Оскар" и 10 пъти за "Златен глобус".
  • През 1996 г. се сдобива със звезда на Алеята на славата.
  • Има 2 брака зад гърба си, като от втория има син – Лиам, роден през 1980 г.
  • Фей Дънауей е от малкото актриси, които са получавали "Оскар" за най-добра актриса и "Златна малинка" за най-слаба игра. Останалите три дами са Холи Бери, Сандра Бълок и Лайза Минели.
  • Една от най-цитираните ѝ фрази звучи така: "Секс - това още не е всичко. Любов - това още не е всичко. Каквото и да имаш в живота - това все още не е всичко...".


  • 1 завод

    12 3 Отговор
    Сех наистина не е всичко. Всичко завършва,като те сложат в официални дрехи,покрит с цветя и ти затворят дървения капак.

    09:33 14.01.2025

  • 2 Може

    15 0 Отговор
    Да е остаряла , но в нея се долавя духа , който те привлича !

    09:56 14.01.2025

  • 3 гост

    8 2 Отговор
    Игра главната роля в емблематичния филм "ТЕЛЕВИЗИОННА МРЕЖА". Изключително актуален, но в либерасткото съвремие ПОЛИТНЕКОРЕКТЕН. За това не го споменават!

    11:18 14.01.2025

  • 4 Макарона

    4 3 Отговор
    Сексапилна жена! Харесва ми начинът й на мислене. Почвам да се замислям дали да не сменя Бриджитката.

    15:36 14.01.2025

  • 5 кой му дреме

    3 0 Отговор
    китайска квартал 1974 е най добре написания филм някога
    тоест е най добрия филм някога

    09:32 14.01.2026

  • 6 Трътлю

    0 0 Отговор
    Кожата на задника остава най-свежа и опъната. Затова хирурзите им я присаждат на лицата и те ходят така докато умрат с опънати лица-задници.

    09:50 14.01.2026

  • 7 Секса

    3 0 Отговор
    Никога не е бил не всичко, но дори не е нищо особено. Действие което извършва всяко животно. Но любовта винаги е била всичко.

    09:51 14.01.2026