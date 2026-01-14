Фей Дънауей на 85 г.: "Секс - това още не е всичко. Любов - това още не е всичко. Каквото и да имаш в живота - това все още не е всичко..."

На 14 януари 85 години навършва една от най-обичаните и харизматични актриси в историята на киното, непослушното момиче на Холивуд - Фей Дънауей. Родена през 1941 г. в Баском, Флорида, тя започва своята кариера още през 1965 г., едва навършила 24 години, пише woman.bg.



Две години след дебюта ѝ тя получава главната роля в превърналия се в емблема филм „Бони и Клайд“, в който партнира на Уорън Бийти. Освен с впечатляващото си превъплъщение в култовата лента Дънауей остава ярка диря с ролите си и в заглавия като "Аферата Томас Краун", "Китайски квартал", "Споразумението", "Евита Перон", "Аризонска мечта", "Новият Дон Жуан", "Жана Д’Арк" и други.

През годините си партнира с имена от ранга на Марлон Брандо, Джони Деп, Мики Рурк, Мила Йовович и много други.

В чест на талантливата филмова звезда ви поднасяме любопитни факти от нейния личен живот:

Фей Дънауей израства в семейството на офицер от армията, а майка ѝ е домакиня.

Има шотландско, ирландско и германско потекло.

Като малка е ходела на танци и е свирела на пиано. За известно време е учела и пеене.

В края на 60-те години има бурна двугодишна любовна афера с Марчело Мастрояни.

През своята кариера е номинирана 3 пъти за "Оскар" и 10 пъти за "Златен глобус".

През 1996 г. се сдобива със звезда на Алеята на славата.

Има 2 брака зад гърба си, като от втория има син – Лиам, роден през 1980 г.

Фей Дънауей е от малкото актриси, които са получавали "Оскар" за най-добра актриса и "Златна малинка" за най-слаба игра. Останалите три дами са Холи Бери, Сандра Бълок и Лайза Минели.

Една от най-цитираните ѝ фрази звучи така: "Секс - това още не е всичко. Любов - това още не е всичко. Каквото и да имаш в живота - това все още не е всичко...".