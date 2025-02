Свалиха стена с творба на Банкси, за да бъде съхранена (ВИДЕО)

Една от последните емблематични творби на мистериозния уличен артист Банкси бе внимателно премахната за съхранение заедно с тухлената стена, върху която бе изрисувана. Картината, изобразяваща дива коза, се намираше в западнолондонския квартал „Кю Грийн“ и стана част от поредица творби на Банкси, посветени на животни, които той създаде из цял Лондон през изминалото лято, съобщава BBC.

Според изявление от името на собственика на сградата – оръжейната компания Boss & Co, решението за премахването е било наложително поради предстоящи ремонтни дейности. „Тези ремонти са от съществено значение за дългосрочното бъдеще на имота,“ гласи изявлението.

Собствениците на сградата увериха, че произведението е било „внимателно“ демонтирано от екип от специалисти, които са експерти в опазването на уличното изкуство. „Премахването и консервацията бяха извършени с най-голяма грижа, за да гарантираме запазването и защитата на творбата“, уточниха те. След като процесът по съхранение бъде финализиран, собствениците ще разгледат различни възможности за нейното бъдещо излагане.

Творбата с дивата коза бе първата от серия произведения, които Банкси изрисува през лятото на миналата година в Лондон. След нея последваха още няколко впечатляващи картини, вдъхновени от дивата природа и животинския свят.

