Джейсън Момоа с новото си гадже на червения килим (СНИМКА)

Холивудският любимец Джейсън Момоа официално дебютира с новата си приятелка, актрисата Адриа Архона, на бляскавото събитие SNL50 в Ню Йорк в петък вечер. Двойката позира за снимки, хванати под ръка и усмихнати пред камерите.

Звездата от "Аквамен", който наскоро навърши 45 години, заложи на спортно-елегантен стил, облечен в черна тениска под черно сако, комбинирани с тъмни дънки. До него 32-годишната Архона блестеше в стилна черна рокля с дълбоко деколте, съчетана с черни чорапогащи, подчертаващи женствената ѝ визия.

Jason Momoa makes red carpet debut with girlfriend Adria Arjona at ‘SNL50’ concert in New York City https://t.co/3SwZLLhGni pic.twitter.com/syGxqbdmB3