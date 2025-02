Режисьорът на "Бруталистът" твърди, че е спечелил "нула долара" от номинирания за 10 "Оскар"-а филм

Брейди Корбет, режисьорът на епичната драма "Бруталистът", сподели, че не е спечелил никакви приходи от последния си филм, въпреки че продукцията е номинирана за 10 награди „Оскар“. В интервю за подкаста WTF with Marc Maron той разкри трудностите, с които се сблъскват независимите режисьори в индустрията.

„Току-що заснех три рекламни клипа в Португалия… Това е първият път от години насам, в който наистина печеля пари“, призна Корбет. „И двамата с партньорката ми не сме направили и един долар от последните два филма, които заснехме… Трябваше да живеем от хонорара, който получихме преди три години.“

