Разследват Жерар Депардийо за данъчна измама и пране на пари

Френският актьор Жерар Депардийо е разследван за данъчна измама и пране на пари по подозрение, че от 2013 г. е с фиктивно местожителство в Белгия, предаде АФП, позовавайки се на източници, близки до случая, потвърждавайки информация на сайта „Медиапарт“ (Mediapart).

В средата на февруари 2025 г. във Франция и Белгия се проведоха претърсвания и изслушвания в рамките на разследване, започнато от Националната финансова прокуратура и поверено на френската съдебна полиция.

Разследването е „следствие от информация подадена от страна на данъчните власти“, допълва един от източниците на АФП, потвърждавайки сведенията на разследващата медия „Медиапарт“. То има за цел да установи дали „местожителството на актьора е било невярно“ и „какъв размер от данъка може да е укрил във Франция от 2013 г. насам“.

Gerard Depardieu Under Investigation for Fiscal Fraud in France While Awaiting Postponed Sexual Assault Trial https://t.co/4PfZsz6DaY