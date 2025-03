"Шоколад и любовни романи" - 111-годишна британка, работила като заварчик, издаде рецептата си за дълголетие

111-годишна британка разкри тайната на дълголетието си пред Need To Know.

Хилда Лък е родена през 1914 г. в Кент. След избухването на Първата световна война семейството ѝ се премества в Шотландия, където баща ѝ работи в корабостроителница. По-късно се завръщат в Кент, а по време на Втората световна война самата Лък работи като заварчик в корабостроителница в Чатъм. Именно там тя среща бъдещия си съпруг. Установяват се в град Рейнъм и стават родители на двама сина.

Сега Лък живее в същата къща, където се установява със съпруга си след войната. Въпреки напредналата си възраст, суперстолетницата е напълно независима. Като причини за дълголетието си жената посочи любовта си към шоколада и четенето на любовни романи. Освен това британката никога не е пушила и не е употребявала алкохол.

Както Need To Know уточнява, Лък е шестият най-стар човек в Обединеното кралство. Първото място е за Етел Мей Катеръм, която навърши 115 години през август 2024 г.