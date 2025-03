Пъф Деди пледира невинен по новите обвинения

Рапърът и продуцент Пи Диди пледира невинен по новите обвинения в Ню Йорк, няколко седмици преди съдебния процес, в който ще бъде съден за ръководене на огромна мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, съобщиха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Според новия обвинителен акт хип-хоп магнатът е принуждавал служителите си да работят извънредно и да мълчат за сексуалните посегателства, на които са били свидетели, под заплахата от физическо и психическо насилие.

Тези обвинения ще бъдат добавени към процеса, който трябва да започне на 5 май и по време на който влиятелният продуцент ще бъде съден за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, изнудване и транспортиране на хора с цел проституция - обвинения, по които той вече не се призна за виновен.

Sean "Diddy" Combs pleaded not guilty March 14 to allegations made in a superseding indictment, which included forcing employees to "work long hours with little sleep" as well as threats. pic.twitter.com/wv0TJghXkH