Гуинет Полтроу за новия филм с Тимъти Шаламе: Имаме много секс сцени в този филм, много, много

В ексклузивно интервю за Vanity Fair, Гуинет Полтроу сподели интересни подробности за работата си с Тимъти Шаламе в предстоящата продукция „Marty Supreme“.

Шаламе влиза в ролята на шампион по пинг-понг, а между неговия герой и този на Полтроу се разгаря сериозна химия. Доказателство за това е и папарашка снимка от снимачната площадка, на която двамата актьори са в доста интимен момент – кадър, който мигновено превзе социалните мрежи.

Но според Полтроу този момент е само началото на страстта, която ще видим на екран.

„Имаме много секс сцени в този филм“, разкри тя. „Много, много.“

Колко точно „много“? Когато журналистът я попита дали е в „много уязвими позиции“ с Шаламе, актрисата отговори лаконично: „О, отвъд представите ви.“

