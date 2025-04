"Просто ей така...“ се завръща с трети сезон (ВИДЕО)

Дългоочакваният трети сезон на „Просто ей така...“ (And Just Like That...) се завръща, а първият официален трейлър, пуснат на 14 април от стрийминг платформата Max, обещава нови романси, емоционални сблъсъци и, разбира се, безупречен стил.

Синтия Никсън отново влиза в ролята на Миранда Хобс, която този сезон открито признава, че харесва нова жена, с която се е запознала по работа. Изглежда, романтиката ще е на фокус, но не без обичайната доза усложнения.

Шарлот Йорк, изиграна от Кристин Дейвис, е заета с лична драма – но не своя. Дъщеря ѝ Лили (Кати Анг) проявява интерес към млад танцьор, а Шарлот я хваща в доста страстен момент. Родителските тревоги тепърва започват.

Същевременно Лиса Тод Уексли (в ролята Никол Ари Паркър) пита приятелките си дали е допустимо да имаш „служебна тръпка“ – въпрос, който бързо води до неудобен разговор със съпруга ѝ. А Сийма Пател (Сарита Чоудхури) се впуска в поредица от срещи с мъже, които не я впечатляват, и започва да се пита дали изобщо иска да започва отначало.

Сара Джесика Паркър отново ни повежда в света на Кари Брадшоу, която този път е подкастър и… автор на нов роман от жанра „романси с фентъзи елементи“ (или както самата тя го нарича – romantasy). Но личният ѝ живот остава все така объркан.

След събитията от финала на втори сезон, Кари и нейният стара любов – Ейдън (Джон Корбет) – са в пауза. Причината: Ейдън не може да пътува между Вирджиния и Ню Йорк, за да бъде до сина си, който претърпя тежък инцидент. Двамата се разделиха с обещание да изчакат пет години, докато най-малкият му син порасне.

В новия сезон Кари разкрива, че е получила картичка от Ейдън… но в нея не пише нищо. Миранда пък отбелязва, че е усетила химия между Кари и нейния съсед. „Ситуацията с Ейдън е сложна, но се опитвам да я разбера,“ признава Кари.

Феновете все още помнят изненадващата, макар и кратка, поява на Ким Катрал във финала на втори сезон, излъчен през август 2023 г. Макар и само чрез разговор по телефона с Кари от летището в Лондон, Саманта успя да каже прощално „Сбогом“ на апартамента, който всички познават като сърцето на „Сексът и градът“.

Катрал по-рано заяви, че никога не е била поканена официално за участие в новия сериал, и че за създаването му е разбрала като всички останали – чрез социалните мрежи. Сара Джесика Паркър потвърди в подкаст, че Катрал „ясно е дала да се разбере, че не иска да бъде част от този проект“.

Трети сезон на „Просто ей така...“ ще се излъчи премиерно на 29 май по Max.