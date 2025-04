Учени откриха най-силните доказателства за извънземен живот на друга планета

Учени, начело с астрономи от Университета в Кеймбридж, откриха „най-силните досега“ доказателства за извънземен живот, съобщи ДПА, предава БТА.

Изследователите са регистрирали химически следи от два редки газа в атмосферата на екзопланетата K2-18b, което може да означава наличие на биологична активност на около сто светлинни години от нас.

Използвайки данните, събрани от телескопа „Джеймс Уеб“, учените са успели да определят наличие на газовете диметил сулфид и диметил дисулфид (съответно DMS и DMDS) в атмосферата на планетата.

На Земята DMS и DMDS са изключително продукт на живота, главно на същества като морския фитопланктон. Въпреки че източникът на тези молекули в атмосферата на К2-18b може да е и неизвестен химичен процес, резултатите от изследването предоставят най-силното досега доказателство, че живот може да съществува извън нашата Слънчева система, се казва в научния доклад.

Научният ръководител на изследването професор Нику Мадхусудан от Института по астрономия към Кеймбриджкия университет заяви, че откритието приближава човешката раса към доказателството, че не сме сами във Вселената, и може да подскаже, че планетата „гъмжи от живот“.

„Ако потвърдим, че на К2-18b има живот, това ще потвърди, че животът е много разпространен в галактиката“, казва той пред Би Би Си. Професор Мадхусудан се надява да докаже съществуването на извънземен живот в близко бъдеще и заяви, че е окуражен от количеството газ, което екипът му е открил.

