Those Damn Crows оглавиха британската класация за албуми

Рок групата Those Damn Crows оглавява британската класация за албуми с продукцията си God Shaped Hole, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете, предава БТА.

Групата е създадена през 2014 г. в Бридженд, Уелс, с вокалиста Шейн Грийнхол, китариста Иън „Шайнър“ Томас, басиста Лойд Ууд и барабаниста Рони Хаксфорд, като скоро след това към тях се присъединява и вторият китарист Дейвид Уинчърч.

През 2020 година групата се радва на успех с музикалната продукция Point Of No Return, която се издига до номер 14 в британската класация, а през 2023 г. третия им албум Inhale/Exhale се класира на трето място.

Those Damn Crows' latest album, ‘God Shaped Hole’, looks set to becoming their highest charting release yet.https://t.co/M8PksHoTCm pic.twitter.com/kFdPB5RRqZ