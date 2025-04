Кейт Мидълтън облече сако на български дизайнер (СНИМКИ)

Кейт Мидълтън, отново привлече погледите със стилна визия, която моментално стана хит. По време на официално посещение в Националната портретна галерия в Лондон тя бе избрала елегантно кафяво сако с едноредно закопчаване, създадено от дизайнера Петър Петров. Мидълтън го комбинира с тъмносив панталон на по-светли райета с висока талия и широки крачоли от италианската модна къща "Макс Мара", съобщи "24 часа".

Появата на херцогинята с дизайнерския тоалет веднага предизвика огромен интерес и предизвика истинска модна треска сред почитателите на стила ѝ. Сакото на Петър Петров беше разпродадено за рекордно кратко време, което накара дизайнера да пусне допълнителна серия от популярния модел. За кратък период и втората партида се оказа изчерпана, потвърждавайки влиянието на херцогинята върху световните модни тенденции.

Princess Kate took a school bus with students on their field trip to London's National Portrait Gallery. https://t.co/6HdkfaUmjH pic.twitter.com/mtgd39XYGq