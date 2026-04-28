Испанската грация Пенелопе Крус става на 52 г.

28 Април, 2026 08:40 3 542 21

Вижте няколко от нейните най-запомнящи се мисли

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес 52 години навършва талантливата и лъчезарна актриса Пенелопе Крус, пише woman.bg.




Родена в испанската столица Мадрид, като дете и млада девойка Крус е танцьорка и дори напуска гимназия, за да се отдаде на танците. По-късно тя се пренасочва към актьорската кариера и с ролите в ленти като "Готика", "Ванила Скай" и "Дрога" печели любовта на публиката. Признанието за майсторството ѝ не закъснява и през 2008 година тя съвсем заслужено взима "Оскар" за поддържаща женска роля във филма "Вики, Кристина Барселона".

Участието в шедьовъра на Уди Алън не само донася на актрисата престижното отличие, но и ѝ помага да открие любовта. На снимачната площадка на лентата пламва любовта между страстната испанка и настоящия ѝ съпруг Хавиер Бардем.

Всъщност двамата се запознават още през далечната 1992-а по време на снимките на филма "Шунка, шунка", в който си партнират. Но тогава те са видимо незаинтересувани един от друг и минават години, докато двамата се погледнат с влюбени очи.

Днес те са щастливо женени и са горди родители на син и дъщеря. И въпреки че е надхвърлила петдесетте, тя все още е една от най-харесваните дами в Холивуд, съвместяваща изящество и сексапил в едно.

Отбелязваме рождения ден на актрисата с няколко от нейните най-запомнящи се мисли:

"Амбицията ми е да бъда щастлива."

"Едно от нещата, с които съм много горда, е умението ми да се надсмивам над себе си."

"Той може да има тялото ми, но никога, никога няма да има душата ми."

"Всяка жена е тайна, облечена в рокля."

"Не можете да живеете живота си, гледайки себе си от гледната точка на някой друг."

"Дойдох в Лос Анджелис през 1994 година. Не говорех английски и единственото, което знаех на този език бяха следните изречения - "Как сте?" и "Искам да работя с Джони Деп."


  • 1 ристю

    9 3 Отговор
    надхвърлила е петдесетте,а не 40-те, четиридесетте й отдавна са в историята,

    08:18 28.04.2025

  • 2 пеласг

    20 3 Отговор
    Добро е момичето.
    Честито и поне още толкова!

    08:19 28.04.2025

  • 3 Кут Козлодуй

    13 4 Отговор
    Готино маце.

    08:19 28.04.2025

  • 4 Цецко загорелиа

    4 5 Отговор
    Ио те керо

    08:20 28.04.2025

  • 5 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор
    Екстра е. За разлика от вдовицата...

    Коментиран от #7

    08:21 28.04.2025

  • 6 Абе

    7 17 Отговор
    Таз скумриа е била грация преди трийсе години.

    08:24 28.04.2025

  • 7 Господ да те пази

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":

    Прежалил си се за парите на дъртата. Не настръхваш ли когато се къпеш,?

    Коментиран от #8

    08:25 28.04.2025

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Господ да те пази":

    Е, много ясно. Не го крия. но и не се гордея с това.

    08:27 28.04.2025

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    5 7 Отговор
    Само пазвата ѝ ми харесва, също като онази мексиканка Салма Хуек.
    Грешката с "У" не е случайна...

    08:31 28.04.2025

  • 10 в кратце

    3 4 Отговор
    Трябва да участва в "Ергенът"-5.

    08:35 28.04.2025

  • 11 НЯКОЙ

    2 6 Отговор
    тапициран скелет

    08:50 28.04.2025

  • 12 Джак Спароу

    7 0 Отговор
    Голяма част от жителите на Лос Анхелес, също не говорят английски.

    09:10 28.04.2025

  • 13 Ценител

    3 4 Отговор
    Хубава жена.

    10:27 28.04.2025

  • 14 Факт

    6 2 Отговор
    Испанска ромка.

    10:34 28.04.2025

  • 15 Киро Брейка

    2 0 Отговор
    Аз бих. А вие бихте ли?

    10:43 28.04.2025

  • 16 свидетел

    3 2 Отговор
    какво й е грациозното на тая спаружена стафида !?

    11:32 28.04.2025

  • 18 Млада пенсионерка

    0 0 Отговор
    Скоро ще вземе и минимална пенция.

    08:42 28.04.2026

  • 19 Един мъж

    0 0 Отговор
    Страхотни са такива жени! Скоро обръщах една на 54 , и беше по хубава и от Пенелопе!

    08:43 28.04.2026

  • 20 Хи хо ха

    0 1 Отговор
    Испански 7ра....стит.

    08:43 28.04.2026

  • 21 бушприт

    0 0 Отговор
    "Вики, Кристина, Барселона".

    08:47 28.04.2026