Испанската грация Пенелопе Крус става на 52 г.

Днес 52 години навършва талантливата и лъчезарна актриса Пенелопе Крус, пише woman.bg.

Родена в испанската столица Мадрид, като дете и млада девойка Крус е танцьорка и дори напуска гимназия, за да се отдаде на танците. По-късно тя се пренасочва към актьорската кариера и с ролите в ленти като "Готика", "Ванила Скай" и "Дрога" печели любовта на публиката. Признанието за майсторството ѝ не закъснява и през 2008 година тя съвсем заслужено взима "Оскар" за поддържаща женска роля във филма "Вики, Кристина Барселона".Участието в шедьовъра на Уди Алън не само донася на актрисата престижното отличие, но и ѝ помага да открие любовта. На снимачната площадка на лентата пламва любовта между страстната испанка и настоящия ѝ съпруг Хавиер Бардем.Всъщност двамата се запознават още през далечната 1992-а по време на снимките на филма "Шунка, шунка", в който си партнират. Но тогава те са видимо незаинтересувани един от друг и минават години, докато двамата се погледнат с влюбени очи.

Днес те са щастливо женени и са горди родители на син и дъщеря. И въпреки че е надхвърлила петдесетте, тя все още е една от най-харесваните дами в Холивуд, съвместяваща изящество и сексапил в едно.

Отбелязваме рождения ден на актрисата с няколко от нейните най-запомнящи се мисли:

"Амбицията ми е да бъда щастлива."



"Едно от нещата, с които съм много горда, е умението ми да се надсмивам над себе си."



"Той може да има тялото ми, но никога, никога няма да има душата ми."



"Всяка жена е тайна, облечена в рокля."



"Не можете да живеете живота си, гледайки себе си от гледната точка на някой друг."



"Дойдох в Лос Анджелис през 1994 година. Не говорех английски и единственото, което знаех на този език бяха следните изречения - "Как сте?" и "Искам да работя с Джони Деп."