Испанската грация Пенелопе Крус става на 52 г.

Днес 52 години навършва талантливата и лъчезарна актриса Пенелопе Крус, пише woman.bg.
Родена в испанската столица Мадрид, като дете и млада девойка Крус е танцьорка и дори напуска гимназия, за да се отдаде на танците. По-късно тя се пренасочва към актьорската кариера и с ролите в ленти като "Готика", "Ванила Скай" и "Дрога" печели любовта на публиката. Признанието за майсторството ѝ не закъснява и през 2008 година тя съвсем заслужено взима "Оскар" за поддържаща женска роля във филма "Вики, Кристина Барселона".
Участието в шедьовъра на Уди Алън не само донася на актрисата престижното отличие, но и ѝ помага да открие любовта. На снимачната площадка на лентата пламва любовта между страстната испанка и настоящия ѝ съпруг Хавиер Бардем.
Всъщност двамата се запознават още през далечната 1992-а по време на снимките на филма "Шунка, шунка", в който си партнират. Но тогава те са видимо незаинтересувани един от друг и минават години, докато двамата се погледнат с влюбени очи.
Днес те са щастливо женени и са горди родители на син и дъщеря. И въпреки че е надхвърлила петдесетте, тя все още е една от най-харесваните дами в Холивуд, съвместяваща изящество и сексапил в едно.
Отбелязваме рождения ден на актрисата с няколко от нейните най-запомнящи се мисли:
"Амбицията ми е да бъда щастлива."
"Едно от нещата, с които съм много горда, е умението ми да се надсмивам над себе си."
"Той може да има тялото ми, но никога, никога няма да има душата ми."
"Всяка жена е тайна, облечена в рокля."
"Не можете да живеете живота си, гледайки себе си от гледната точка на някой друг."
"Дойдох в Лос Анджелис през 1994 година. Не говорех английски и единственото, което знаех на този език бяха следните изречения - "Как сте?" и "Искам да работя с Джони Деп."
1 ристю
08:18 28.04.2025
2 пеласг
Честито и поне още толкова!
08:19 28.04.2025
3 Кут Козлодуй
08:19 28.04.2025
4 Цецко загорелиа
08:20 28.04.2025
5 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #7
08:21 28.04.2025
6 Абе
08:24 28.04.2025
7 Господ да те пази
До коментар #5 от "Евгени от Алфапласт":Прежалил си се за парите на дъртата. Не настръхваш ли когато се къпеш,?
Коментиран от #8
08:25 28.04.2025
8 Евгени от Алфапласт
До коментар #7 от "Господ да те пази":Е, много ясно. Не го крия. но и не се гордея с това.
08:27 28.04.2025
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Грешката с "У" не е случайна...
08:31 28.04.2025
10 в кратце
08:35 28.04.2025
11 НЯКОЙ
08:50 28.04.2025
12 Джак Спароу
09:10 28.04.2025
13 Ценител
10:27 28.04.2025
14 Факт
10:34 28.04.2025
15 Киро Брейка
10:43 28.04.2025
16 свидетел
11:32 28.04.2025
17 свидетел
11:32 28.04.2025
18 Млада пенсионерка
08:42 28.04.2026
19 Един мъж
08:43 28.04.2026
20 Хи хо ха
08:43 28.04.2026
21 бушприт
08:47 28.04.2026