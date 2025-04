Бил Гейтс за новия бизнес на дъщеря си: "Добре, че не ми иска пари"

Съоснователят на Microsoft и един от най-богатите хора в света – Бил Гейтс – призна, че е изпитал облекчение, когато най-малката му дъщеря, 22-годишната Фийби Гейтс, е създала своя бизнес без да поиска финансова подкрепа от него.

В интервю за The New York Times, 69-годишният милиардер споделя, че е бил притеснен, когато разбрал, че Фийби възнамерява да създаде стартъп в силно конкурентната сфера на електронната търговия, заедно с бившата си съквартирантка от Станфорд – София Киани на 23 г.

„Помислих си: ‘О, не, сега ще дойде да иска пари’“, разказва Гейтс с усмивка. „А и този сектор е сериозно пренаселен – много са се опитвали, но има и големи играчи вътре.“

Фийби и София стартират приложението Phia – платформа, която улеснява потребителите в сравняването на цени на нови и използвани продукти от хиляди онлайн търговци.

Bill Gates Says He Probably Would Have Helped Fund Daughter Phoebe's Business, but 'Luckily' She Never Asked https://t.co/SDK3ksmVG5