На 100 години почина звезда от сериала „Далас“

Американската актриса Присила Пойнтър, известна с ролите си в култовите продукции "Кери" и "Далас", е починала на 100-годишна възраст. Новината бе потвърдена от сина ѝ, като семейството ѝ съобщи, че тя е издъхнала „спокойно в съня си“ в хоспис в Риджфийлд, Кънектикът.

В емоционална публикация в Instagram близките ѝ написаха:

„Присила Пойнтър – призната актриса от театралната сцена, телевизията и киното, и майка на Дейвид, Кейти и Ейми Ървинг, си отиде мирно в съня си на 100-годишна възраст. Надяваме се, че се е втурнала към отвъдното с двамата си обичани съпрузи и многото си кучета. Без съмнение ще липсва на всички.“

Пойнтър почина броени седмици преди да навърши 101 години – рожденият ѝ ден бе на 18 май.

Присила започва актьорската си кариера още през 40-те години на XX век, участвайки в театрални турнета с класики като "Трамвай Желание", "Селската съпруга" и "Осъдените от Алтона". Дебютът ѝ в киното идва сравнително късно – през 1976 г. в емблематичния филм на ужасите "Кери", където изиграва ролята на Елинор Снел.

Priscilla Pointer, Carrie and Dallas star and mother of Amy Irving, dies at 100 https://t.co/9X9h8UFiNV pic.twitter.com/Ig8AtLvFEN — The Independent (@Independent) April 30, 2025

Любопитен факт е, че в "Кери" тя играе майка на героинята Сю Снел – персонаж, изигран от собствената ѝ дъщеря, актрисата Ейми Ървинг. Това е един от редките случаи, когато майка и дъщеря в реалния живот си партнират в подобна екранна връзка.

През годините Пойнтър участва и в други популярни заглавия като "Зоната на здрача: Филмът", "Кошмар на улица Елм 3: Воини на съня", "Син кадифе", "Инферно", както и "Мамо, скъпа моя".

Една от най-ярките ѝ роли е тази на Ребека Барнс Уентуърт в хитовата сапунена опера "Далас", където се появява в периода 1981–1983 г. По-късно тя участва в телевизионни хитове като "Светкавицата", "Закон и ред: Лос Анджелис", "Спешно отделение" и "Неразкрити случаи". Последната ѝ поява на екран е в телевизионния филм "Sweet Nothing in My Ear".

RIP Priscilla Pointer. 100 years old!

She wasn't afraid of JR Ewing. pic.twitter.com/RNpfaykqsH — King Stephen I 👑 (@IcarFaem) April 29, 2025

Присила Пойнтър е била омъжена два пъти. Първият ѝ съпруг е режисьорът Джулс Ървинг, с когото е заедно от 1947 г. до смъртта му през 1979 г. От този брак се раждат трима наследници, сред които режисьорът Дейвид Ървинг и актрисата Ейми Ървинг – номинирана за "Оскар". В периода 1985–1989 г. Ейми е омъжена за режисьора Стивън Спилбърг, което прави Присила Пойнтър и свекърва на легендарния филммейкър.

През 1980 г., година след смъртта на първия си съпруг, Пойнтър се омъжва повторно – този път за актьора Робърт Саймъндс, който умира през 2007 г. от усложнения, свързани с рак на простатата.

След новината за смъртта ѝ, фенове и почитатели от цял свят изразиха съболезнования и почит към легендарната актриса.